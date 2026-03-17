صحة

ضمادة ثلاثية الأبعاد لتسريع شفاء الجروح المزمنة

Lebanon 24
17-03-2026 | 17:00
ضمادة ثلاثية الأبعاد لتسريع شفاء الجروح المزمنة
طور فريق بحثي أميركي ضمادة مبتكرة قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد تهدف إلى تسريع شفاء الجروح المزمنة وقرح القدم السكري، باستخدام مواد طبيعية قابلة للتحلل تقلّل من احتمالات العدوى، بحسب دراسة نشرت في دورية European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics.

وأوضح الباحثون من جامعة مسيسيبي أن الضمادة الجديدة عبارة عن هيكل شبكي يُصمَّم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ليتلاءم مع شكل الجرح، ويحتوي على مواد طبيعية مثل الكيتوزان المستخرج من القشريات والفطريات والحشرات، إلى جانب مضادات ميكروبية نباتية تقلّل من نمو الجراثيم وتمنح الجرح بيئة مناسبة للشفاء دون تهيج الجلد.

وتعمل الضمادة على تحفيز نمو خلايا الجلد وتجديد الأنسجة، مع إطلاق تدريجي للمواد المضادة للبكتيريا، ما يقلّل الحاجة للمضادات الحيوية التقليدية ويحدّ من خطر مقاومة البكتيريا للأدوية. كما تتميز بقدرتها على التحلل البيولوجي داخل الجسم بعد اكتمال الشفاء، ما يلغي الحاجة لإزالتها جراحياً.

وأشار الفريق إلى أن هذه التقنية تمثل حلاً مبتكراً للجروح المزمنة التي تتطلب وقتاً طويلاً للالتئام، خاصة لدى مرضى السكري وكبار السن، كما يمكن استخدامها في الجروح المعقدة، أو في حالات الطوارئ والبيئات الميدانية.

وأكد الباحثون أن الخطوة التالية هي نقل هذه الضمادة من مرحلة البحث إلى التطبيق السريري بعد استكمال الاختبارات والحصول على الموافقات التنظيمية، بما يتيح توفير حل آمن وفعّال لملايين المرضى حول العالم.

