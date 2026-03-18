صحة

نصائح غذائية لدعم التركيز والقدرة الذهنية

Lebanon 24
18-03-2026 | 13:00
نصائح غذائية لدعم التركيز والقدرة الذهنية
صحة الدماغ وتقوية الذاكرة تعتمد بشكل كبير على نمط حياتنا اليومي، خصوصًا الغذاء الذي نتناوله. إليك بعض النصائح الغذائية التي تساعد في تعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة:

تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا-3: مثل السمك الدهني (السلمون، التونة، السردين)، فهي تدعم صحة الخلايا العصبية وتحسن التواصل بين خلايا الدماغ.

الإكثار من الفواكه والخضروات: خاصة التوت، الجزر، السبانخ، والأفوكادو، التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان، الأرز البني، والكينوا، توفر طاقة مستدامة للدماغ وتحافظ على التركيز لفترات طويلة.

المكسرات والبذور: كالجوز واللوز وبذور الشيا، فهي مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن التي تعزز الذاكرة.

الابتعاد عن السكريات والدهون المشبعة: لأنها قد تؤدي إلى تدهور وظائف الدماغ مع الوقت.

شرب الماء بكميات كافية: لأن الجفاف يؤثر سلبًا على التركيز والذاكرة.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك دعم صحة دماغك وتحسين قدرتك على التذكر والتركيز بشكل طبيعي.
مواضيع ذات صلة
لزيادة تركيز الطلاب على الدراسة.. اليكم هذه النصائح
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 23:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي لسي إن إن: التركيز يجب أن ينصب على قدرات إيران النووية ودعونا لا نتحدث عن أمور مستحيلة ولا نضيع الفرصة
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 23:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: بزشكيان طلب من بوتين استخدام قدرات روسيا الدولية لدعم حقوق إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 23:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
موفد قطري في بيروت.. نصائح ودعم ومؤتمرا الدوحة وباريس على الأبواب
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 23:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24

السلمون

المعادن

الأفوكا

أوميغا

التركي

السكري

الشوف

الترك

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2026-03-18
Lebanon24
11:47 | 2026-03-18
Lebanon24
09:11 | 2026-03-18
Lebanon24
05:50 | 2026-03-18
Lebanon24
01:54 | 2026-03-18
Lebanon24
00:00 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
