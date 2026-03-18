نصائح غذائية لدعم التركيز والقدرة الذهنية

صحة الدماغ وتقوية الذاكرة تعتمد بشكل كبير على نمط حياتنا اليومي، خصوصًا الغذاء الذي نتناوله. إليك بعض النصائح الغذائية التي تساعد في تعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة:



تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا-3: مثل السمك الدهني (السلمون، التونة، السردين)، فهي تدعم صحة الخلايا العصبية وتحسن التواصل بين خلايا الدماغ.



الإكثار من الفواكه والخضروات: خاصة التوت، الجزر، السبانخ، والأفوكادو، التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.



الحبوب الكاملة: مثل الشوفان، البني، والكينوا، توفر طاقة مستدامة للدماغ وتحافظ على التركيز لفترات طويلة.



المكسرات والبذور: كالجوز واللوز وبذور الشيا، فهي مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن التي تعزز الذاكرة.



الابتعاد عن السكريات والدهون المشبعة: لأنها قد تؤدي إلى تدهور وظائف الدماغ مع الوقت.



شرب الماء بكميات كافية: لأن الجفاف يؤثر سلبًا على التركيز والذاكرة.



باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك دعم صحة دماغك وتحسين قدرتك على التذكر والتركيز بشكل طبيعي.

