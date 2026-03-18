اكتشف فوائد الخس لصحة القلب والهضم

الخس هو خضار ورقي غني بالماء ويُستخدم غالبًا في السلطات والسندويشات. يتميز بقوامه الطري وطعمه المنعش، ويعتبر خيارًا صحيًا للرجيم وتحسين الهضم.



يحتوي الخس على فيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل الكالسيوم والحديد، ما يعزز صحة العظام والقلب. كما أن محتواه من الألياف يساعد على تنظيم الهضم وإعطاء شعور بالشبع.



يمكن تناول الخس طازجًا في السلطات، أو إضافته إلى السندويشات والعصائر، لتجربة غذاء صحي ولذيذ في آن واحد.

