كوب حليب يوميا قد يحدّ من خطر السكتة الدماغية

أظهرت دراسة حديثة أن شرب كوب واحد من الحليب يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 10٪.

ويشير الباحثون إلى أن زيادة بسيطة في استهلاك منتجات الألبان يمكن أن تساعد في الوقاية من آلاف الحالات المرضية.



وأجرى فريق من الباحثين في دراسة على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما، ووجدوا أن استهلاك 180 غراما من الحليب يوميا – أي ما يعادل كوبا متوسط الحجم – يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.



ولم تتتبع الدراسة حالات فعلية، بل اعتمدت على نموذج محاكاة لعشر سنوات، مستخدمة بيانات سكانية يابانية. وقارن النموذج بين مستويات استهلاك الحليب الحالية وسيناريو افتراضي يرتفع فيه الاستهلاك إلى 180 غراما يوميا، وهو المستوى الموصى به في اليابان.

وقدر الباحثون أن استمرار مستويات الاستهلاك الحالية سيؤدي إلى تسجيل نحو 1.76 مليون حالة سكتة دماغية في اليابان خلال عشر سنوات، بما في ذلك أكثر من 267000 حالة وفاة. أما زيادة استهلاك الحليب فستساهم في الوقاية من حوالي 123618 حالة سكتة دماغية و18721 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.



وأوضح الباحثون أن الفوائد تعود إلى العناصر الغذائية الأساسية في الحليب، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد على تنظيم ضغط وتحسين الدموية. وأكدوا أن الحليب يعتبر المصدر للكالسيوم في اليابان، وهو مرتبط بانخفاض ضغط الدم وتقليل خطر السكتة الدماغية، إلى جانب دوره في دعم صحة العظام والأسنان.



كما يحتوي الحليب على بروتين عالي الجودة يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يعزز الكتلة العضلية ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، إضافة إلى فيتامين "B12" الذي يدعم الجهاز العصبي وإنتاج خلايا الدم الحمراء، واليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية.



وأشارت الدراسة إلى أن متوسط استهلاك الحليب في اليابان لا يزال منخفضا نسبيا، إذ يبلغ نحو 61.8 غراما يوميا، ما يعني أن الكثيرين قد لا يحصلون على الكميات الكافية من العناصر الغذائية المفيدة. (روسيا اليوم)