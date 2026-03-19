تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

كوب حليب يوميا قد يحدّ من خطر السكتة الدماغية

Lebanon 24
19-03-2026 | 04:50
A-
A+
كوب حليب يوميا قد يحدّ من خطر السكتة الدماغية
كوب حليب يوميا قد يحدّ من خطر السكتة الدماغية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أن شرب كوب واحد من الحليب يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 10٪.
 
ويشير الباحثون إلى أن زيادة بسيطة في استهلاك منتجات الألبان يمكن أن تساعد في الوقاية من آلاف الحالات المرضية.

وأجرى فريق من الباحثين في اليابان دراسة على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما، ووجدوا أن استهلاك 180 غراما من الحليب يوميا – أي ما يعادل كوبا متوسط الحجم – يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

ولم تتتبع الدراسة حالات فعلية، بل اعتمدت على نموذج محاكاة لعشر سنوات، مستخدمة بيانات سكانية يابانية. وقارن النموذج بين مستويات استهلاك الحليب الحالية وسيناريو افتراضي يرتفع فيه الاستهلاك إلى 180 غراما يوميا، وهو المستوى الموصى به في اليابان.
 
وقدر الباحثون أن استمرار مستويات الاستهلاك الحالية سيؤدي إلى تسجيل نحو 1.76 مليون حالة سكتة دماغية في اليابان خلال عشر سنوات، بما في ذلك أكثر من 267000 حالة وفاة. أما زيادة استهلاك الحليب فستساهم في الوقاية من حوالي 123618 حالة سكتة دماغية و18721 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.

وأوضح الباحثون أن الفوائد تعود إلى العناصر الغذائية الأساسية في الحليب، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية. وأكدوا أن الحليب يعتبر المصدر الرئيسي للكالسيوم في اليابان، وهو مرتبط بانخفاض ضغط الدم وتقليل خطر السكتة الدماغية، إلى جانب دوره في دعم صحة العظام والأسنان.

كما يحتوي الحليب على بروتين عالي الجودة يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يعزز الكتلة العضلية ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، إضافة إلى فيتامين "B12" الذي يدعم الجهاز العصبي وإنتاج خلايا الدم الحمراء، واليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط استهلاك الحليب في اليابان لا يزال منخفضا نسبيا، إذ يبلغ نحو 61.8 غراما يوميا، ما يعني أن الكثيرين قد لا يحصلون على الكميات الكافية من العناصر الغذائية المفيدة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
طوق ذكي يعيد الصوت لمن فقدوه بعد السكتة الدماغية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها السكتة الدماغية.. هذا ما يسببه الخمول وعدم ممارسة الرياضة
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
من وزير الصحة إلى المواطنين.. قرار بتغطية صحية شاملة لحالات "السكتة الدماغية"
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"بدائل الحليب للكالسيوم".. 12 خياراً يرفع حصتك اليومية من دون كوب حليب
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

اليابان

حسين ال

الرئيسي

الحمرا

الدورة

روسيا

ألبان

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:41 | 2026-03-19
Lebanon24
03:02 | 2026-03-19
Lebanon24
00:00 | 2026-03-19
Lebanon24
16:03 | 2026-03-18
Lebanon24
13:00 | 2026-03-18
Lebanon24
11:47 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24