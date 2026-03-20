ليست 8… ما هو عدد ساعات النوم الذي يحتاجه الإنسان فعلاً؟

هل يحتاج الإنسان فعلاً إلى النوم 7 أو 8 ساعات يومياً للحفاظ على صحته؟



يوضح خبراء أن الإجابة ليست واحدة للجميع، إذ يبقى العامل الأساسي هو "الساعة البيولوجية" الخاصة بكل شخص، وليس مجرد الالتزام بعدد محدد من الساعات.

وتُظهر بيانات حديثة تراجع متوسط مدة النوم إلى أقل من 7 ساعات، إذ يبلغ نحو 6 ساعات و50 دقيقة خلال أيام الأسبوع، مقابل 7 ساعات و48 دقيقة في عطلة نهاية الأسبوع، وفق دراسة أجرتها مؤسسة OpinionWay لصالح للنوم واليقظة INSV.

ويحذّر المعهد من أن اضطرابات النوم لا تؤثر فقط في الشعور بالراحة، بل تنعكس أيضاً على الصحة الجسدية والنفسية. وتشير اختصاصية النوم سيسيل مارتينو، من مركز متخصص في اضطرابات النوم، إلى أن العامل الأهم ليس عدد الساعات بحد ذاته، بل جودة النوم ومدى انسجامه مع الداخلي للجسم.

وتلفت مارتينو إلى أن قاعدة "8 ساعات نوم" ليست سوى متوسط عام، ولا تنطبق على الجميع. فبعض البالغين قد يحتاجون إلى أكثر من 9 ساعات يومياً، في حين يمكن لآخرين الاكتفاء بـ5 إلى 6 ساعات فقط، علماً أن هذه الفئة لا تتجاوز نحو 5% من الناس.

في المقابل، يتفق المختصون على أن النوم أقل من 6 ساعات يومياً يرتبط بمخاطر صحية واضحة، من بينها السمنة، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط ، وأمراض القلب، بحسب ما أكده اختصاصي النوم داميان ليجيه في النشرة الوبائية الأسبوعية.

كما يؤدي نقص النوم إلى ضعف التركيز، وارتفاع مستوى التوتر، واضطراب العلاقات اليومية. ولتقييم ما إذا كان النوم كافياً، ينصح الخبراء بمراقبة مؤشرات مثل النعاس المتكرر أو سرعة الانفعال.

ويؤكد المختصون أن تحسين النوم يبدأ بالاستماع إلى إشارات الجسم، عبر الذهاب إلى الفراش عند الشعور الفعلي بالنعاس، والاستيقاظ في وقت ثابت، لأن محاولة إجبار النفس على النوم قد تربك الساعة البيولوجية.

أما الاعتقاد بأن النوم قبل منتصف الليل أكثر فائدة، فليس دقيقاً، إذ إن المرحلة الأعمق من النوم تكون في الساعات الأولى بعد الخلود إلى الفراش، سواء حصل ذلك قبل منتصف الليل أو بعده. (آرم نيوز)