صحة

ليست 8… ما هو عدد ساعات النوم الذي يحتاجه الإنسان فعلاً؟

Lebanon 24
20-03-2026 | 06:54
ليست 8… ما هو عدد ساعات النوم الذي يحتاجه الإنسان فعلاً؟
ليست 8… ما هو عدد ساعات النوم الذي يحتاجه الإنسان فعلاً؟ photos 0
هل يحتاج الإنسان فعلاً إلى النوم 7 أو 8 ساعات يومياً للحفاظ على صحته؟

يوضح خبراء أن الإجابة ليست واحدة للجميع، إذ يبقى العامل الأساسي هو "الساعة البيولوجية" الخاصة بكل شخص، وليس مجرد الالتزام بعدد محدد من الساعات.

وتُظهر بيانات حديثة تراجع متوسط مدة النوم إلى أقل من 7 ساعات، إذ يبلغ نحو 6 ساعات و50 دقيقة خلال أيام الأسبوع، مقابل 7 ساعات و48 دقيقة في عطلة نهاية الأسبوع، وفق دراسة أجرتها مؤسسة OpinionWay لصالح المعهد الوطني للنوم واليقظة INSV.

ويحذّر المعهد من أن اضطرابات النوم لا تؤثر فقط في الشعور بالراحة، بل تنعكس أيضاً على الصحة الجسدية والنفسية. وتشير اختصاصية النوم سيسيل مارتينو، من مركز متخصص في اضطرابات النوم، إلى أن العامل الأهم ليس عدد الساعات بحد ذاته، بل جودة النوم ومدى انسجامه مع الإيقاع الداخلي للجسم.

وتلفت مارتينو إلى أن قاعدة "8 ساعات نوم" ليست سوى متوسط عام، ولا تنطبق على الجميع. فبعض البالغين قد يحتاجون إلى أكثر من 9 ساعات يومياً، في حين يمكن لآخرين الاكتفاء بـ5 إلى 6 ساعات فقط، علماً أن هذه الفئة لا تتجاوز نحو 5% من الناس.

في المقابل، يتفق المختصون على أن النوم أقل من 6 ساعات يومياً يرتبط بمخاطر صحية واضحة، من بينها السمنة، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، بحسب ما أكده اختصاصي النوم داميان ليجيه في النشرة الوبائية الأسبوعية.

كما يؤدي نقص النوم إلى ضعف التركيز، وارتفاع مستوى التوتر، واضطراب العلاقات اليومية. ولتقييم ما إذا كان النوم كافياً، ينصح الخبراء بمراقبة مؤشرات مثل النعاس المتكرر أو سرعة الانفعال.

ويؤكد المختصون أن تحسين النوم يبدأ بالاستماع إلى إشارات الجسم، عبر الذهاب إلى الفراش عند الشعور الفعلي بالنعاس، والاستيقاظ في وقت ثابت، لأن محاولة إجبار النفس على النوم قد تربك الساعة البيولوجية.

أما الاعتقاد بأن النوم قبل منتصف الليل أكثر فائدة، فليس دقيقاً، إذ إن المرحلة الأعمق من النوم تكون في الساعات الأولى بعد الخلود إلى الفراش، سواء حصل ذلك قبل منتصف الليل أو بعده. (آرم نيوز) 

 
 
مواضيع ذات صلة
لماذا يجب التوقف عن الطعام قبل النوم بثلاث ساعات؟
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست مجرد منبه.. هكذا تجعل ساعة أبل ترصد "أدق" تفاصيل نومك
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إحصاءات غرفة التحكم: 8 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: 8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:25 | 2026-03-20
Lebanon24
02:05 | 2026-03-20
Lebanon24
00:00 | 2026-03-20
Lebanon24
17:17 | 2026-03-19
Lebanon24
10:00 | 2026-03-19
Lebanon24
08:38 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
