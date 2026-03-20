صحة
"الأكادنيا" فاكهة الربيع.. فوائد قد لا يعرفها الكثيرون
Lebanon 24
20-03-2026
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع بداية فصل الربيع، تعود فاكهة "الأكادنيا" المعروفة باسم "البشملة" إلى الواجهة، إذ تعتبر خياراً صحياً وتجمع المذاق الحلو والقيمة الغذائية العالية.
وتعتبر الأكادنيا مصدراً غنياً بفيتاميني A وC، ما يساهم في دعم صحة
العين
وتعزيز جهاز المناعة، إلى جانب دورها في حماية الجسم من الالتهابات بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة.
أيضاً، تلعبُ هذه الفاكهة دوراً في تعزيز صحة القلب، إذ تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط
الدم
، إضافة إلى مساهمتها في خفض مستويات
الكوليسترول
الضار.
وفي ما يتعلق بالجهاز الهضمي، تتميز الأكادنيا بغناها بالألياف الغذائية، ما يساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، فضلاً عن دعم الشعور بالشبع، الأمر الذي يجعلها خياراً مناسباً لمن يسعون إلى إنقاص الوزن.
كذلك، تُسهم مركبات موجودة في الأكادنيا في المساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم عند تناولها باعتدال، ما يعزز من قيمتها الغذائية خصوصاً لدى الأشخاص الذين يراقبون مستويات السكر لديهم.
ويحذر خبراء من تناول بذور الأكادنيا، لكونها غير صالحة للأكل وقد تكون ضارة، مشددين على ضرورة غسل الثمار جيداً قبل استهلاكها.
وتبقى الأكادنيا واحدة من الفواكه الموسمية التي تجمع بين الفائدة الصحية وسهولة الاستهلاك، ما يجعلها خياراً مثالياً ضمن نظام غذائي متوازن.
