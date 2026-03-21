"ملك التبولة".. تعرّفوا إلى فوائد البقدونس

يُعتبر البقدونس من أكثر الأعشاب انتشاراً على الموائد العربية، لكنه في الوقت نفسه يُصنَّف كواحد من أغنى النباتات بالعناصر الغذائية.



ويحتوي البقدونس على نسب عالية من فيتامين C وK وA، وهي عناصر أساسية لتعزيز جهاز المناعة، ودعم صحة العظام، والحفاظ على نضارة البشرة. في الوقت نفسه، يُساهم البقدونس في تحسين صحة القلب بفضل احتوائه على مركبات تساعد في تنظيم مستويات ضغط وتقليل الضار، ما ينعكس إيجاباً على الدموية.



ويُعرف البقدونس بدوره في تعزيز الهضم، إذ يساعد في تقليل الانتفاخ وتحفيز عمل الجهاز الهضمي، فضلاً عن مساهمته في تنظيف الجسم من السموم بفضل خصائصه المدرّة للبول.



أيضاً، تشير دراسات إلى أن البقدونس يساعد في دعم وظائف الكلى، إذ يعزز إنتاج البول، ما يساعد الجسم على التخلص من الأملاح الزائدة والفضلات.



وبفضل غناه بالفيتامينات والمعادن، يساهم البقدونس في تحسين صحة البشرة وتقوية الشعر، كما يساعد في تقليل علامات التعب والإجهاد الظاهرة على الوجه.



ويُمثل البقدونس عنصراً أساسياً لسلطة التبولة، كما أنه يُضاف إلى الأطعمة اليومية كعنصر غني بالقيمة الغذائية.



ورغم بساطته وتوفره، يُعدّ البقدونس من الأعشاب ذات القيمة الصحية العالية، ويُنصح بإدراجه ضمن المتوازن للاستفادة من خصائصه المتعددة، شرط تناوله باعتدال خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة.

