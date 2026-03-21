مكملات غذائية تعزز صحة الأمعاء.. تعرفوا عليها

21-03-2026 | 05:00
مكملات غذائية تعزز صحة الأمعاء.. تعرفوا عليها
عند الحديث عن صحة الجهاز الهضمي، غالباً ما تتصدر مكملات البروبيوتيك (Probiotics) المشهد، لكن هناك مكملات أخرى مدعومة علمياً يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم الأمعاء وتحسين الهضم.

وبحسب تقرير نشره موقع Verywell Health، فإن بعض المكملات مثل الألياف والبريبايوتيك والزنجبيل وزيت النعناع وL-غلوتامين قد تساعد في تحسين صحة الميكروبيوم ووظائف الجهاز الهضمي.
1- البريبايوتيك (Prebiotics)
تُعد أليافاً نباتية غير قابلة للهضم، وتعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساعد على تعزيز نمو البكتيريا الجيدة وتحسين توازن الميكروبيوم وتقليل الإمساك. ومن أشهر أنواعها: الإينولين وألياف الغوار.

2- مكملات الألياف
يعاني كثيرون من نقص الألياف في النظام الغذائي، وهنا تأتي المكملات لتعويض هذا النقص، حيث تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك أو الإسهال ودعم صحة الجهاز الهضمي. ومن أبرزها السيليوم (Psyllium) وميثيل سليلوز وبولي كاربوفيل الكالسيوم.

3- زيت النعناع
يُستخدم على نطاق واسع لتخفيف أعراض القولون العصبي، إذ يعمل على إرخاء عضلات الأمعاء وتقليل التقلصات والانتفاخ وتخفيف آلام البطن. وقد أوصت به بعض الإرشادات الطبية لعلاج أعراض القولون العصبي.

4- الزنجبيل
يُعرف بقدرته على تهدئة المعدة، حيث يساعد في تقليل الغثيان والقيء وتحسين حركة الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بالانتفاخ. ويُستخدم أيضاً في حالات الغثيان المرتبط بالعلاج الكيماوي أو اضطرابات المعدة.

5- L-غلوتامين
هو حمض أميني يلعب دوراً مهماً في صحة الأمعاء، وقد يساعد في تقليل نفاذية الأمعاء (تسرّب السموم إلى الدم) ودعم بطانة الجهاز الهضمي، لكن نتائجه لا تزال قيد الدراسة، ويُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه.
 
