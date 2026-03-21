تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
صحة
عن حلويات العيد.. معلومة ونصيحة
Lebanon 24
21-03-2026
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال الأعياد، تبرز الحلويات على موائد الضيافة، من المعمول إلى البقلاوة وغيرها، وذلك تعبيراً عن الفرح والاحتفال.
لكن في المقابل، يحذر خبراء الصحة من أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة قد يحمل آثاراً سلبية تتجاوز لحظات المتعة.
وفي السياق، يؤكد مختصون في التغذية أن الحلويات التقليدية تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والدهون المشبعة، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في
الدم
، يتبعه انخفاض حاد يسبب الشعور بالتعب والخمول. كذلك، فإن الاستهلاك المفرط للسكريات يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل
السكري
من النوع الثاني وأمراض القلب.
ومن بين الأضرار الشائعة أيضاً، مشاكل الجهاز الهضمي، إذ يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الحلويات إلى الانتفاخ وعسر الهضم، خاصة بعد فترة الصيام أو تغيير النمط الغذائي. كذلك، يساهم السكر في زيادة خطر تسوس الأسنان، خصوصاً عند عدم الاهتمام بتنظيفها بعد تناول الحلويات.
ويشير خبراء إلى أن الأطفال هم الأكثر تأثراً بهذه العادات الغذائية، حيث قد يؤدي الإفراط في السكريات إلى فرط النشاط المؤقت، يليه تراجع في التركيز والطاقة.
في المقابل، ينصح الأطباء بالاعتدال في تناول الحلويات، والاكتفاء بكميات صغيرة، مع الحرص على شرب الماء وتناول الفواكه كبدائل صحية، إلى جانب الحفاظ على النشاط البدني خلال أيام العيد.
مواضيع ذات صلة
نصائح لتجنب الإفراط في تناول حلويات عيد الفطر
Lebanon 24
نصائح لتجنب الإفراط في تناول حلويات عيد الفطر
22/03/2026 00:02:59
22/03/2026 00:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تجاهل نصيحة والده.. مراهق فقد حياته بسبب الخوذة
Lebanon 24
تجاهل نصيحة والده.. مراهق فقد حياته بسبب الخوذة
22/03/2026 00:02:59
22/03/2026 00:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نشتري أم نبيع الذهب في الوقت الحالي؟ إليكم نصيحة خبير
Lebanon 24
هل نشتري أم نبيع الذهب في الوقت الحالي؟ إليكم نصيحة خبير
22/03/2026 00:02:59
22/03/2026 00:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة أميركية للبنان ورسالة إسرائيلية استباقية
Lebanon 24
نصيحة أميركية للبنان ورسالة إسرائيلية استباقية
22/03/2026 00:02:59
22/03/2026 00:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
لتعويض السوائل وتعزيز المناعة.. مشروبات مفيدة في الأعياد
Lebanon 24
لتعويض السوائل وتعزيز المناعة.. مشروبات مفيدة في الأعياد
17:00 | 2026-03-21
21/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر الدخل والتوتر المالي على صحة الدماغ؟
Lebanon 24
كيف يؤثر الدخل والتوتر المالي على صحة الدماغ؟
11:31 | 2026-03-21
21/03/2026 11:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جائحة "كورونا".. تضاعف وصف نوع من الأدوية لهذه الفئة
Lebanon 24
بعد جائحة "كورونا".. تضاعف وصف نوع من الأدوية لهذه الفئة
10:00 | 2026-03-21
21/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عوامل تزيد خطر الوفاة المبكرة عند النساء.. ما هي؟
Lebanon 24
عوامل تزيد خطر الوفاة المبكرة عند النساء.. ما هي؟
08:58 | 2026-03-21
21/03/2026 08:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مكملات غذائية تعزز صحة الأمعاء.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
مكملات غذائية تعزز صحة الأمعاء.. تعرفوا عليها
05:00 | 2026-03-21
21/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
07:13 | 2026-03-21
21/03/2026 07:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
07:45 | 2026-03-21
21/03/2026 07:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
14:16 | 2026-03-21
21/03/2026 02:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صديقه نعاه... الموت يُغيّب أحد أبرز الفنانين العرب (صورة)
Lebanon 24
صديقه نعاه... الموت يُغيّب أحد أبرز الفنانين العرب (صورة)
11:22 | 2026-03-21
21/03/2026 11:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما تُوفِيَ... سقوط سيارة كان في داخلها شابان في منحدر
Lebanon 24
أحدهما تُوفِيَ... سقوط سيارة كان في داخلها شابان في منحدر
11:07 | 2026-03-21
21/03/2026 11:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
17:00 | 2026-03-21
لتعويض السوائل وتعزيز المناعة.. مشروبات مفيدة في الأعياد
11:31 | 2026-03-21
كيف يؤثر الدخل والتوتر المالي على صحة الدماغ؟
10:00 | 2026-03-21
بعد جائحة "كورونا".. تضاعف وصف نوع من الأدوية لهذه الفئة
08:58 | 2026-03-21
عوامل تزيد خطر الوفاة المبكرة عند النساء.. ما هي؟
05:00 | 2026-03-21
مكملات غذائية تعزز صحة الأمعاء.. تعرفوا عليها
04:00 | 2026-03-21
لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.. ركزوا على الكينوا
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
22/03/2026 00:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
22/03/2026 00:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
22/03/2026 00:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
