صحة
كيف يؤثر الدخل والتوتر المالي على صحة الدماغ؟
Lebanon 24
21-03-2026
|
11:31
أظهرت دراسة حديثة أن الصعوبات المالية التي يواجهها الأفراد تساهم في تدهور الذاكرة وتسريع الشيخوخة الإدراكية.
وشملت الدراسة 7,676 شخصا تزيد أعمارهم عن خمسين عاما، وتمت متابعتهم على مدى عشر سنوات، حيث درس العلماء حالتهم الذهنية وقارنوها ببيانات وضعهم المالي.
وتبين للباحثين أن تدهور الأوضاع المالية يرتبط بانخفاض أداء الذاكرة وتسريع التراجع الإدراكي، فالأشخاص الذين عانوا من تدهور مالي ملحوظ كانت سرعة تراجع الذاكرة لديهم تعادل نحو خمسة أشهر إضافية من الشيخوخة سنويا.
وأشار العلماء إلى أن هذا التأثير لا يرتبط بمستوى الدخل فقط، بل أيضا بالشعور العام بالضغط المالي، مثل صعوبة سداد الفواتير، ونقص الموارد، والتوتر المستمر. إذ يمكن لهذه العوامل أن تُرهق القدرات الإدراكية، وتحدّ من الوصول إلى الرعاية الصحية، وتقلل من النشاط الاجتماعي للفرد.
وأكد القائمون على الدراسة أن الحفاظ على وضع مالي جيد في منتصف العمر وسن الشيخوخة قد يلعب دورا مهما في دعم الصحة الإدراكية وتقليل خطر الإصابة بالخرف.
وتشير العديد من الدراسات العلمية إلى أن التوتر والضغوط النفسية تؤثر سلبا على الجهاز المناعي وتزيد من معدلات الالتهابات في الجسم، ما يؤثر بدوره على صحة الدماغ والجملة العصبية. (روسيا اليوم)
