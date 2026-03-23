نصائح طبية لتعزيز جهاز المناعة مع تغيرات الطقس

مع تغير الفصول وتقلبات الطقس، يزداد خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى. للحفاظ على صحة جهاز المناعة، يُنصح باتباع بعض الإجراءات البسيطة:



التغذية المتوازنة: تناول الخضار والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين C وD، والبروتينات لدعم قدرة الجسم على مكافحة الأمراض.

النوم الكافي: الحصول على 7-8 ساعات نوم يومياً يعزز أداء جهاز المناعة.

ممارسة الرياضة: النشاط البدني المعتدل مثل المشي أو التمارين المنزلية يحسن الدموية ويقوي الدفاعات الطبيعية للجسم.

شرب الماء بانتظام: يحافظ على رطوبة الجسم ويساعد على التخلص من السموم.

تقليل التوتر: التوتر المزمن يضعف جهاز المناعة، لذا يُنصح بممارسة التأمل أو تمارين التنفس العميق.

الالتزام بالنظافة: غسل اليدين وتجنب الازدحام يقلل من خطر العدوى، خاصة أثناء فترات انتشار الأمراض الموسمية.



باتباع هذه النصائح، يمكن تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والحفاظ على صحة جيدة حتى مع تقلبات الطقس.

Advertisement