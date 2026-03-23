نصائح طبية لتعزيز جهاز المناعة مع تغيرات الطقس

23-03-2026 | 00:00
نصائح طبية لتعزيز جهاز المناعة مع تغيرات الطقس
مع تغير الفصول وتقلبات الطقس، يزداد خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى. للحفاظ على صحة جهاز المناعة، يُنصح باتباع بعض الإجراءات البسيطة:

التغذية المتوازنة: تناول الخضار والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين C وD، والبروتينات لدعم قدرة الجسم على مكافحة الأمراض.
النوم الكافي: الحصول على 7-8 ساعات نوم يومياً يعزز أداء جهاز المناعة.
ممارسة الرياضة: النشاط البدني المعتدل مثل المشي أو التمارين المنزلية يحسن الدورة الدموية ويقوي الدفاعات الطبيعية للجسم.
شرب الماء بانتظام: يحافظ على رطوبة الجسم ويساعد على التخلص من السموم.
تقليل التوتر: التوتر المزمن يضعف جهاز المناعة، لذا يُنصح بممارسة التأمل أو تمارين التنفس العميق.
الالتزام بالنظافة: غسل اليدين وتجنب الازدحام يقلل من خطر العدوى، خاصة أثناء فترات انتشار الأمراض الموسمية.

باتباع هذه النصائح، يمكن تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والحفاظ على صحة جيدة حتى مع تقلبات الطقس.
مواضيع ذات صلة
لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 09:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعويض السوائل وتعزيز المناعة.. مشروبات مفيدة في الأعياد
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 09:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
التهاب الدماغ المناعي الذاتي.. حين يغدو جهاز المناعة لصاً للذكريات
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 09:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أهمية النوم الجيد.. كيف يؤثر على جهاز المناعة والعقل؟
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 09:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24

