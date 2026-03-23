|
صحة
نصائح طبية لتعزيز جهاز المناعة مع تغيرات الطقس
Lebanon 24
23-03-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تغير الفصول وتقلبات الطقس، يزداد خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى. للحفاظ على صحة جهاز المناعة، يُنصح باتباع بعض الإجراءات البسيطة:
التغذية المتوازنة: تناول الخضار والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين C وD، والبروتينات لدعم قدرة الجسم على مكافحة الأمراض.
النوم الكافي: الحصول على 7-8 ساعات نوم يومياً يعزز أداء جهاز المناعة.
ممارسة الرياضة: النشاط البدني المعتدل مثل المشي أو التمارين المنزلية يحسن
الدورة
الدموية ويقوي الدفاعات الطبيعية للجسم.
شرب الماء بانتظام: يحافظ على رطوبة الجسم ويساعد على التخلص من السموم.
تقليل التوتر: التوتر المزمن يضعف جهاز المناعة، لذا يُنصح بممارسة التأمل أو تمارين التنفس العميق.
الالتزام بالنظافة: غسل اليدين وتجنب الازدحام يقلل من خطر العدوى، خاصة أثناء فترات انتشار الأمراض الموسمية.
باتباع هذه النصائح، يمكن تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والحفاظ على صحة جيدة حتى مع تقلبات الطقس.
Advertisement
لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل
لتعويض السوائل وتعزيز المناعة.. مشروبات مفيدة في الأعياد
التهاب الدماغ المناعي الذاتي.. حين يغدو جهاز المناعة لصاً للذكريات
أهمية النوم الجيد.. كيف يؤثر على جهاز المناعة والعقل؟
الفيروس
الرياض
التزام
الدورة
حسن ا
فيروس
الحص
رياض
تابع
وجبات خفيفة تساعدك على مقاومة اشتهاء السكر.. تعرفوا على ابرزها
فواكه غنية بالحديد لدعم النشاط والطاقة
5 خطوات بسيطة لحماية قلبك وشرايينك
بين الفوائد والمخاطر… ماذا يقول العلم عن الصيام المتقطع؟
الألم المزمن والاكتئاب.. كيف يتغير دماغك مع الوقت؟
Advertisement
ماذا فعل "حزب الله" مع نازحين؟
مرحلة الضغط على بري بدأت؟
بينها "المُربك".. 3 أسلحة أميركية سرية قد تغيّر قواعد الحرب في إيران!
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
تكتيكات حرب جنوب لبنان.. كيف تُخاض المعارك؟
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
