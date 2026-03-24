تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تقنية مغناطيسية جديدة قد تقلّل خطر السكتة الدماغية.. تعرّف إليها

Lebanon 24
24-03-2026 | 00:00
A-
A+
تقنية مغناطيسية جديدة قد تقلّل خطر السكتة الدماغية.. تعرّف إليها
تقنية مغناطيسية جديدة قد تقلّل خطر السكتة الدماغية.. تعرّف إليها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعاني ملايين الأشخاص حول العالم من اضطراب شائع في نظم القلب يُعرف بالرجفان الأذيني، حيث تفقد الأذينات انتظامها الطبيعي وتبدأ بالنبض بشكل غير منتظم، ما يؤدي إلى أعراض متفاوتة مثل خفقان القلب، الإرهاق، وضيق التنفس. إلا أن الخطر الأبرز المرتبط بهذه الحالة يتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويرتبط هذا الخطر بما يُعرف بـ"الزائدة الأذينية اليسرى"، وهي جيب صغير داخل القلب قد يتجمع فيه الدم عند اضطراب النبض، فيركد ويتجلط. وإذا تحررت إحدى هذه الجلطات وانتقلت عبر مجرى الدم إلى الدماغ، فقد تتسبب في انسداد أحد الأوعية وحدوث سكتة دماغية.

تقنية جديدة قيد التطوير
في محاولة للحد من هذا الخطر، أفاد موقع "ساينس أليرت" بأن باحثين يعملون على تطوير أسلوب مبتكر لإغلاق هذا الجيب القلبي بطريقة مختلفة عن الوسائل التقليدية. وتعتمد الفكرة على حقن سائل يمكن توجيهه مغناطيسيًا داخل الزائدة الأذينية اليسرى، قبل أن يتماسك لاحقًا ليكوّن حاجزًا دائمًا يمنع تجمع الدم داخلها.

وأظهرت تجارب أولية أُجريت على الفئران والخنازير نتائج مشجعة، إذ أشارت إلى إمكانية خفض خطر السكتة الدماغية لدى المصابين بالرجفان الأذيني في حال نجاح هذه التقنية مستقبلًا.

علاجات متوافرة لكنها ليست مثالية
في الوقت الحالي، يرتكز العلاج بشكل أساسي على استخدام مميّعات الدم (مضادات التخثر)، التي تقلل احتمال تشكّل الجلطات، لكنها في المقابل تزيد خطر النزيف، ما يجعلها غير مناسبة لبعض المرضى، ولا سيما كبار السن أو من يعانون أمراضًا مزمنة.

كما يوجد خيار آخر يتمثل في زرع أجهزة خاصة لإغلاق الزائدة الأذينية عبر القسطرة، حيث تتمدد هذه الأجهزة داخل القلب لسد الفتحة. ورغم فعاليتها، فإنها لا تحقق إغلاقًا محكمًا في جميع الحالات بسبب اختلاف شكل الزائدة من مريض إلى آخر، وقد يحدث أحيانًا تسرب للدم أو تشكّل جلطات على سطح الجهاز، إضافة إلى احتمال إلحاق أذى بأنسجة القلب.

آلية مختلفة بمرونة أكبر
أما التقنية الجديدة فتسلك نهجًا مختلفًا، إذ يتم حقن سائل مغناطيسي عبر قسطرة، ثم يُوجَّه بواسطة مجال مغناطيسي خارجي ليملأ التجويف بالكامل. وبعد دقائق، يتحول السائل إلى مادة هلامية ناعمة تغلق الزائدة بإحكام.

وتكمن أهمية هذه الطريقة في قدرة المادة على التكيّف مع الشكل غير المنتظم للزائدة الأذينية، ما قد يتيح إغلاقًا أدق مقارنة بالأجهزة الصلبة. كذلك يُعتقد أن هذا الهلام يندمج مع بطانة القلب ليكوّن سطحًا أملس، وهو ما قد يساهم في تقليل فرص تكوّن الجلطات مستقبلًا. (آرم نيوز) 
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24