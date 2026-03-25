تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

خطوة قد تخفف عبئا كبيرا عن ملايين المرضى حول العالم.. "أنسولين فموي" بدل الحقن اليومية

Lebanon 24
25-03-2026 | 05:00
A-
A+
خطوة قد تخفف عبئا كبيرا عن ملايين المرضى حول العالم.. أنسولين فموي بدل الحقن اليومية
خطوة قد تخفف عبئا كبيرا عن ملايين المرضى حول العالم.. أنسولين فموي بدل الحقن اليومية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة قد تخفف عبئا كبيرا عن ملايين المرضى حول العالم، تمكن باحثون في اليابان من الكشف عن تقدم علمي جديد قد يمهّد الطريق لاستبدال حقن الأنسولين اليومية بقرص فموي لمرضى السكري،.

وفي التفاصيل، نجح فريق من جامعة كوماموتو في تطوير ببتيد صغير يساعد الأنسولين على عبور الأمعاء إلى مجرى الدم، وهي واحدة من أبرز العقبات التي واجهت محاولات إنتاج الأنسولين الفموي على مدى سنوات. وبحسب نتائج تجارب مخبرية أُجريت على الفئران، أدى دمج هذا الببتيد مع شكل مستقر من الأنسولين إلى خفض مستويات السكر في الدم عند تناوله عن طريق الفم.

وفي العادة، يفكك الجهاز الهضمي الأنسولين قبل أن يؤدي مفعوله، كما يصعب على البروتينات الكبيرة عبور جدار الأمعاء، وهو ما يفسر اعتماد المرضى على الحقن حتى الآن. إلا أن الابتكار الجديد يعتمد على صيغة محسّنة من الأنسولين تعرف بـ"هيكسامر" مثبت بالزنك، تتكوّن من 6 جزيئات مترابطة، ومغلّفة بببتيد حلقي يساعدها على البقاء داخل الأمعاء لفترة أطول، ومن ثم التسلل إلى مجرى الدم.

وقال الأستاذ المشارك، شينغو إيتو، إن حقن الأنسولين لا تزال تشكل عبئا يوميا على كثير من المرضى، موضحا أن التقنية الجديدة قد تفتح المجال أمام إيصال الأنسولين عبر الفم، وربما تُستخدم مستقبلا مع أنواع طويلة المفعول أو حتى مع أدوية بيولوجية أخرى تُعطى بالحقن.

ورغم هذه النتائج الواعدة، لا تزال الأبحاث في مراحلها الأولى، إذ يتطلب تطوير دواء فموي للأنسولين إجراء تجارب سريرية على البشر لإثبات السلامة والفعالية، إلى جانب العمل على إنتاج تركيبات دوائية مستقرة تضمن نتائج متسقة.(روسيا اليوم)
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-03-25
Lebanon24
00:00 | 2026-03-25
Lebanon24
17:00 | 2026-03-24
Lebanon24
14:11 | 2026-03-24
Lebanon24
11:39 | 2026-03-24
Lebanon24
08:48 | 2026-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24