Advertisement

نقص الكالسيوم عند النساء.. كيفية حماية العظام بعد سن اليأس

أوضح خبراء في الصحة أن النساء أكثر عرضة لنقص الكالسيوم مقارنة بالرجال، ويرجع ذلك أساسًا إلى استهلاكهن كميات أقل من هذا المعدن المهم لصحة العظام.

وأوضحوا لموقع Very well health أن كلا من الرجال والنساء بين 19 و50 عامًا يحتاجون إلى 1000 ملليغرام من الكالسيوم يوميًا، بينما تحتاج النساء فوق 51 عامًا إلى 1200 ملليغرام، مقارنة بـ1000 ملليغرام للرجال في الفئة العمرية نفسها حتى 71 عامًا.

وأضافوا أن نتائج تحاليل الدم لا تعكس دائمًا كمية الكالسيوم المستهلكة يوميًا؛ إذ يحافظ الجسم على مستويات الكالسيوم في الدم من خلال سحب المخزون من العظام عند نقصه في الغذاء.

وأكد الأطباء أن فترة سن اليأس تشكل خطرًا أكبر لفقدان العظام، نظرًا لانخفاض هرمون الإستروجين؛ ما يقلل امتصاص الكالسيوم في الأمعاء ويزيد الاحتياج اليومي لهذا المعدن مع ضرورة الحصول على كمية كافية من "فيتامين د".
 
وأشاروا إلى أن مصادر الكالسيوم الغذائية تشمل منتجات الألبان مثل الحليب، الزبادي، الجبن القريش وحليب اللوز، إضافة إلى الخضراوات الورقية، الكرنب،  فول الصويا الأخضر والتوفو. لكنها لفتت إلى أن النساء اللاتي لا يتناولن منتجات ألبان قد يحتجن إلى مكملات غذائية لتلبية احتياجاتهن اليومية.

وعن المكملات، أوصى الأطباء بتحديد الكمية المستهلكة يوميًا قبل البدء بها. تتوفر بنوعين رئيسين: كربونات الكالسيوم، الأكثر شيوعًا وامتصاصًا عند تناولها مع الطعام، وسترات الكالسيوم، التي تُنصح عند تناول أدوية حموضة المعدة ويجب أخذها على معدة فارغة. وحذرت من تجاوز 2000 ملليغرام يوميًا لتجنب المخاطر الصحية المحتملة. (إرم نيوز)
Advertisement
Advertisement
