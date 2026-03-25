نصائح طبية مهمة للوقاية من الإنفلونزا مع تغير الفصول

مع تغير الفصول، تزداد فرص الإصابة بالإنفلونزا نتيجة تقلبات الطقس وضعف المناعة، ما يستدعي اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة. وينصح الأطباء بالحرص على غسل اليدين بانتظام وتجنب لمس الوجه، خاصة في الأماكن العامة، للحد من انتقال العدوى.كما يُعد الحصول على لقاح الإنفلونزا من أهم وسائل الوقاية، إلى جانب الاهتمام بتقوية جهاز المناعة من خلال تناول غذاء متوازن غني بالفيتامينات، وشرب كميات كافية من الماء. ويساهم النوم الجيد وممارسة النشاط البدني في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات.ويُفضل أيضًا تجنب الاختلاط المباشر مع المصابين، وتهوية الأماكن المغلقة بشكل مستمر، مع ارتداء الملابس المناسبة لتقلبات الطقس. فاتباع هذه النصائح البسيطة يساعد بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة والحفاظ على الصحة خلال الفترات الانتقالية بين الفصول.