صحة
هل تسبب أقراص منع الحمل مرض السرطان؟
Lebanon 24
26-03-2026
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف أستاذ أمراض النساء والتوليد المصري الدكتور عمرو حسن ما أثير بشأن ارتباط أقراص منع الحمل بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم بأنه طرح غير دقيق ولا يستند إلى أدلة معتمدة.
وقال أستاذ
أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة
القاهرة
إن "أقراص منع الحمل ليست أداة لإحداث السرطان، بل هي من أكثر الأدوية التي خضعت لدراسات طويلة الأمد استمرت لعدة عقود وشملت ملايين السيدات حول العالم. التعامل معها بخطاب مرعب ومجتزأ جريمة في حق الوعي الصحي".
وأكد الطبيب المصري البارز في مجال أمراض
النساء في
حديثه لـ RT Arabic أن التوصيات الصادرة عن
منظمة الصحة العالمية
تؤكد أن وسائل منع الحمل الهرمونية تعد آمنة عند استخدامها بشكل صحيح وتحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في تداول معلومات طبية غير موثقة أو استخدام الأدوية دون استشارة متخصصة.
وحذر الدكتور عمرو حسن من أن أخطر آثار هذه الشائعات هو تراجع استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الحمل غير المخطط، كاشفا عن إحصائيات رسمية حديثة تفيد بأن نسبة الحمل غير المخطط في مصر بلغت 20.5%، أي أن طفلاً من كل خمسة أطفال يولد دون تخطيط مسبق، وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً للصحة الإنجابية والبرامج السكانية.
وأوضح أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الوسائل نفسها، بل في فجوة الوعي، حيث أظهرت البيانات أن 3 من كل 10 سيدات يتوقفن عن استخدام وسائل منع الحمل خلال السنة الأولى، و46.7% من السيدات لم يتلقين أي رسائل توعوية حول تنظيم الأسرة، وارتفع الاحتياج غير الملبى لوسائل تنظيم الأسرة إلى 13.8%.
وقدم الطبيب البارز مجموعة من الإرشادات الصحية الواضحة لضمان السلامة من بينها: عدم تناول أقراص منع الحمل دون تقييم طبي شامل خاصة في حال وجود تاريخ مرضي عائلي للتجلط أو أمراض أخرى، والمتابعة الدورية للثدي والزيارة السنوية لطبيب النساء، وإجراء الماموغرام بعد سن الأربعين أو حسب عوامل الخطورة، واتباع نمط حياة صحي من خلال الحفاظ على وزن مناسب وممارسة الرياضة وتجنب التدخين.
وشدد على أن تنظيم الأسرة لم يعد خيارا فرديا، بل يمثل أحد أهم محاور تحسين صحة المرأة والأسرة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التوازن السكاني، مشيرًا إلى أن تحسين الوعي الصحي يعد عاملًا حاسمًا في تقليل الحمل غير المخطط وتحسين المؤشرات الصحية. (روسيا اليوم)
عن مرض السرطان ومكافحته.. كلام مهم لوزير الصحة
عن مرض السرطان ومكافحته.. كلام مهم لوزير الصحة
هل تُسبب حقن إنقاص الوزن "جلطة العين"؟
هل تُسبب حقن إنقاص الوزن "جلطة العين"؟
دراسة: أكياس النيكوتين مسبب رئيسي لسرطان الفم وانحسار اللثة
دراسة: أكياس النيكوتين مسبب رئيسي لسرطان الفم وانحسار اللثة
وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتوعية بالسرطان وتؤكد التزامها بتعزيز الرعاية
وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتوعية بالسرطان وتؤكد التزامها بتعزيز الرعاية
أدوية إنقاص الوزن قد تعالج الاكتئاب.. هذا ما تم اكتشافه
أدوية إنقاص الوزن قد تعالج الاكتئاب.. هذا ما تم اكتشافه
دور غير متوقع للدماغ في ارتفاع ضغط الدم.. هذا ما كشفته الدراسات
دور غير متوقع للدماغ في ارتفاع ضغط الدم.. هذا ما كشفته الدراسات
السكر الزائد يهدد صحتك.. إليك الحل
السكر الزائد يهدد صحتك.. إليك الحل
نصائح طبية مهمة للوقاية من الإنفلونزا مع تغير الفصول
نصائح طبية مهمة للوقاية من الإنفلونزا مع تغير الفصول
أطعمة طبيعية تعزز جهاز المناعة وتحمي من الأمراض
أطعمة طبيعية تعزز جهاز المناعة وتحمي من الأمراض
تجمع روابط القطاع العام: لصرف الرواتب الإضافية المُقرّة وعدم ربطها بالظروف الطارئة
تجمع روابط القطاع العام: لصرف الرواتب الإضافية المُقرّة وعدم ربطها بالظروف الطارئة
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
في المطار.. إجراءات جديدة
في المطار.. إجراءات جديدة
صحيفة إسرائيلية تحدّثت عن نعيم قاسم.. "هذا ما يخشاه"!
صحيفة إسرائيلية تحدّثت عن نعيم قاسم.. "هذا ما يخشاه"!
"تحذير" يخصّ الجيش.. تقريرٌ يدق ناقوس الخطر!
"تحذير" يخصّ الجيش.. تقريرٌ يدق ناقوس الخطر!
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
