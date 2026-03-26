هل تسبب أقراص منع الحمل مرض السرطان؟

وصف أستاذ أمراض النساء والتوليد المصري الدكتور عمرو حسن ما أثير بشأن ارتباط أقراص منع الحمل بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم بأنه طرح غير دقيق ولا يستند إلى أدلة معتمدة.

أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة إن "أقراص منع الحمل ليست أداة لإحداث السرطان، بل هي من أكثر الأدوية التي خضعت لدراسات طويلة الأمد استمرت لعدة عقود وشملت ملايين السيدات حول العالم. التعامل معها بخطاب مرعب ومجتزأ جريمة في حق الوعي الصحي".



وأكد الطبيب المصري البارز في مجال أمراض حديثه لـ RT Arabic أن التوصيات الصادرة عن تؤكد أن وسائل منع الحمل الهرمونية تعد آمنة عند استخدامها بشكل صحيح وتحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في تداول معلومات طبية غير موثقة أو استخدام الأدوية دون استشارة متخصصة.



وحذر الدكتور عمرو حسن من أن أخطر آثار هذه الشائعات هو تراجع استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الحمل غير المخطط، كاشفا عن إحصائيات رسمية حديثة تفيد بأن نسبة الحمل غير المخطط في مصر بلغت 20.5%، أي أن طفلاً من كل خمسة أطفال يولد دون تخطيط مسبق، وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً للصحة الإنجابية والبرامج السكانية.

وأوضح أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الوسائل نفسها، بل في فجوة الوعي، حيث أظهرت البيانات أن 3 من كل 10 سيدات يتوقفن عن استخدام وسائل منع الحمل خلال السنة الأولى، و46.7% من السيدات لم يتلقين أي رسائل توعوية حول تنظيم الأسرة، وارتفع الاحتياج غير الملبى لوسائل تنظيم الأسرة إلى 13.8%.



وقدم الطبيب البارز مجموعة من الإرشادات الصحية الواضحة لضمان السلامة من بينها: عدم تناول أقراص منع الحمل دون تقييم طبي شامل خاصة في حال وجود تاريخ مرضي عائلي للتجلط أو أمراض أخرى، والمتابعة الدورية للثدي والزيارة السنوية لطبيب النساء، وإجراء الماموغرام بعد سن الأربعين أو حسب عوامل الخطورة، واتباع نمط حياة صحي من خلال الحفاظ على وزن مناسب وممارسة الرياضة وتجنب التدخين.



وشدد على أن تنظيم الأسرة لم يعد خيارا فرديا، بل يمثل أحد أهم محاور تحسين صحة المرأة والأسرة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التوازن السكاني، مشيرًا إلى أن تحسين الوعي الصحي يعد عاملًا حاسمًا في تقليل الحمل غير المخطط وتحسين المؤشرات الصحية. (روسيا اليوم)