تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل تسبب أقراص منع الحمل مرض السرطان؟

Lebanon 24
26-03-2026 | 08:45
A-
A+
هل تسبب أقراص منع الحمل مرض السرطان؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصف أستاذ أمراض النساء والتوليد المصري الدكتور عمرو حسن ما أثير بشأن ارتباط أقراص منع الحمل بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم بأنه طرح غير دقيق ولا يستند إلى أدلة معتمدة.
 
وقال أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة إن "أقراص منع الحمل ليست أداة لإحداث السرطان، بل هي من أكثر الأدوية التي خضعت لدراسات طويلة الأمد استمرت لعدة عقود وشملت ملايين السيدات حول العالم. التعامل معها بخطاب مرعب ومجتزأ جريمة في حق الوعي الصحي".

وأكد الطبيب المصري البارز في مجال أمراض النساء في حديثه لـ RT Arabic أن التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن وسائل منع الحمل الهرمونية تعد آمنة عند استخدامها بشكل صحيح وتحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في تداول معلومات طبية غير موثقة أو استخدام الأدوية دون استشارة متخصصة.

وحذر الدكتور عمرو حسن من أن أخطر آثار هذه الشائعات هو تراجع استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الحمل غير المخطط، كاشفا عن إحصائيات رسمية حديثة تفيد بأن نسبة الحمل غير المخطط في مصر بلغت 20.5%، أي أن طفلاً من كل خمسة أطفال يولد دون تخطيط مسبق، وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً للصحة الإنجابية والبرامج السكانية.
 
وأوضح أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الوسائل نفسها، بل في فجوة الوعي، حيث أظهرت البيانات أن 3 من كل 10 سيدات يتوقفن عن استخدام وسائل منع الحمل خلال السنة الأولى، و46.7% من السيدات لم يتلقين أي رسائل توعوية حول تنظيم الأسرة، وارتفع الاحتياج غير الملبى لوسائل تنظيم الأسرة إلى 13.8%.

وقدم الطبيب البارز مجموعة من الإرشادات الصحية الواضحة لضمان السلامة من بينها: عدم تناول أقراص منع الحمل دون تقييم طبي شامل خاصة في حال وجود تاريخ مرضي عائلي للتجلط أو أمراض أخرى، والمتابعة الدورية للثدي والزيارة السنوية لطبيب النساء، وإجراء الماموغرام بعد سن الأربعين أو حسب عوامل الخطورة، واتباع نمط حياة صحي من خلال الحفاظ على وزن مناسب وممارسة الرياضة وتجنب التدخين.

وشدد على أن تنظيم الأسرة لم يعد خيارا فرديا، بل يمثل أحد أهم محاور تحسين صحة المرأة والأسرة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التوازن السكاني، مشيرًا إلى أن تحسين الوعي الصحي يعد عاملًا حاسمًا في تقليل الحمل غير المخطط وتحسين المؤشرات الصحية. (روسيا اليوم) 
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24