صحة
نقص الزنك يزيد خطر الوفاة لدى مرضى الخرف.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
27-03-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينت دراسة حديثة أن نقص عنصر الزنك لدى مرضى الخرف يزيد خطر الوفاة والمضاعفات الصحية الخطيرة.
وحلل العلماء خلال الدراسة البيانات الطبية والصحية لـ 1241 مريض خرف يعانون من نقص مستويات الزنك، وقارنوها ببيانات العدد نفسه من المرضى الذين لا يعانون من نقص هذا العنصر الغذائي، وتبين لهم أن معدل الوفيات على مدار عام في المجموعة التي تعاني من نقص الزنك كان أعلى مقارنة بأفراد
المجموعة الثانية
، حيث بلغ 10.1% مقابل 6.8%، مما يعني ارتفاع خطر الوفاة بنسبة 54% لدى هذه الفئة.
كما أظهرت النتائج أيضا أن نقص الزنك لدى مرضى الخرف ارتبط بزيادة خطر الإصابة بتعفن
الدم
، ودخول وحدة العناية المركزة، والتهابات
المسالك البولية
، وارتفاع مستويات البروتين المتفاعل C، وهو مؤشر على الالتهاب، مع النقص الحاد لهذا العنصر، أصبح الارتباط أقوى: إذ ازداد خطر الوفاة بنسبة 85%، وتضاعف خطر الإصابة بتعفن الدم ثلاث مرات تقريبا.
وأوضح الباحثون أن الزنك يلعب دورا حيويا في دعم المناعة، ومكافحة الالتهابات، والحماية من الإجهاد التأكسدي، ورغم أن دراستهم كانت قائمة على الملاحظة، ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين نقص هذا العنصر وزيادة خطر الوفاة، إلا أنهم أكدوا أن مستوى الزنك قد يكون مؤشرا مهما للحالة الصحية لمرضى الخرف، ويساعد في تحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر.(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
6 أعراض اكتئاب في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف
Lebanon 24
6 أعراض اكتئاب في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف
27/03/2026 15:26:46
27/03/2026 15:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
طريقة بسيطة لتحسين حالة مرضى الخرف.. ما هي؟
Lebanon 24
طريقة بسيطة لتحسين حالة مرضى الخرف.. ما هي؟
27/03/2026 15:26:46
27/03/2026 15:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عوامل تزيد خطر الوفاة المبكرة عند النساء.. ما هي؟
Lebanon 24
عوامل تزيد خطر الوفاة المبكرة عند النساء.. ما هي؟
27/03/2026 15:26:46
27/03/2026 15:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!
Lebanon 24
إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!
27/03/2026 15:26:46
27/03/2026 15:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هذه أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكر
Lebanon 24
هذه أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكر
05:29 | 2026-03-27
27/03/2026 05:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات بسيطة للاستيقاظ صباحاً من دون منبّه
Lebanon 24
خطوات بسيطة للاستيقاظ صباحاً من دون منبّه
00:00 | 2026-03-27
27/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدائل طبيعية للميلاتونين تساعد على تحسين النوم
Lebanon 24
بدائل طبيعية للميلاتونين تساعد على تحسين النوم
17:00 | 2026-03-26
26/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نظام غذائي يساعد في تقليل مقاومة الإنسولين
Lebanon 24
نظام غذائي يساعد في تقليل مقاومة الإنسولين
15:41 | 2026-03-26
26/03/2026 03:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوة المصافحة".. علامة مبكرة لتحذير الدماغ من الخرف
Lebanon 24
"قوة المصافحة".. علامة مبكرة لتحذير الدماغ من الخرف
10:54 | 2026-03-26
26/03/2026 10:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
خبر حزين.. أحمد قعبور وداعاً (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. أحمد قعبور وداعاً (صورة)
11:07 | 2026-03-26
26/03/2026 11:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
05:02 | 2026-03-27
27/03/2026 05:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
09:37 | 2026-03-26
26/03/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
07:10 | 2026-03-27
27/03/2026 07:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
04:15 | 2026-03-27
27/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
05:29 | 2026-03-27
هذه أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكر
00:00 | 2026-03-27
خطوات بسيطة للاستيقاظ صباحاً من دون منبّه
17:00 | 2026-03-26
بدائل طبيعية للميلاتونين تساعد على تحسين النوم
15:41 | 2026-03-26
نظام غذائي يساعد في تقليل مقاومة الإنسولين
10:54 | 2026-03-26
"قوة المصافحة".. علامة مبكرة لتحذير الدماغ من الخرف
08:45 | 2026-03-26
هل تسبب أقراص منع الحمل مرض السرطان؟
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
27/03/2026 15:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
27/03/2026 15:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
27/03/2026 15:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
