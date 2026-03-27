نقص الزنك يزيد خطر الوفاة لدى مرضى الخرف.. إليكم التفاصيل

27-03-2026 | 02:00
نقص الزنك يزيد خطر الوفاة لدى مرضى الخرف.. إليكم التفاصيل
بينت دراسة حديثة أن نقص عنصر الزنك لدى مرضى الخرف يزيد خطر الوفاة والمضاعفات الصحية الخطيرة.

وحلل العلماء خلال الدراسة البيانات الطبية والصحية لـ 1241 مريض خرف يعانون من نقص مستويات الزنك، وقارنوها ببيانات العدد نفسه من المرضى الذين لا يعانون من نقص هذا العنصر الغذائي، وتبين لهم أن معدل الوفيات على مدار عام في المجموعة التي تعاني من نقص الزنك كان أعلى مقارنة بأفراد المجموعة الثانية، حيث بلغ 10.1% مقابل 6.8%، مما يعني ارتفاع خطر الوفاة بنسبة 54% لدى هذه الفئة.

كما أظهرت النتائج أيضا أن نقص الزنك لدى مرضى الخرف ارتبط بزيادة خطر الإصابة بتعفن الدم، ودخول وحدة العناية المركزة، والتهابات المسالك البولية، وارتفاع مستويات البروتين المتفاعل C، وهو مؤشر على الالتهاب، مع النقص الحاد لهذا العنصر، أصبح الارتباط أقوى: إذ ازداد خطر الوفاة بنسبة 85%، وتضاعف خطر الإصابة بتعفن الدم ثلاث مرات تقريبا.

وأوضح الباحثون أن الزنك يلعب دورا حيويا في دعم المناعة، ومكافحة الالتهابات، والحماية من الإجهاد التأكسدي، ورغم أن دراستهم كانت قائمة على الملاحظة، ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين نقص هذا العنصر وزيادة خطر الوفاة، إلا أنهم أكدوا أن مستوى الزنك قد يكون مؤشرا مهما للحالة الصحية لمرضى الخرف، ويساعد في تحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر.(روسيا اليوم)


