Advertisement
صحة
تناول الوجبات بشكل منتظم يومياً قد يساعد على خسارة الوزن
Lebanon 24
27-03-2026
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أن تناول الوجبات نفسها يوميًا قد يسهم في تعزيز فقدان الوزن بشكل أكثر فاعلية لدى بعض الأشخاص، مقارنة باتباع نظام غذائي متنوع، وذلك وفقًا لبحث أجرته جامعة دريكسل في
الولايات المتحدة
الأميركية.
واعتمدت الدراسة على تحليل سجلات غذائية لـ112 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، كانوا مسجلين في برنامج سلوكي منظم لإنقاص الوزن.
وخلال الأسابيع الاثني عشر الأولى، لاحظ الباحثون أن المشاركين الذين التزموا بوجبات ثابتة وسعرات حرارية مستقرة يوميًا حققوا نتائج أفضل في فقدان الوزن مقارنة بمن اعتمدوا على تنوع أكبر في خياراتهم الغذائية.
ووفقًا للنتائج، فقد المشاركون الذين اتبعوا نمطًا غذائيًا منتظمًا نحو 5.9% من وزنهم في المتوسط، مقابل 4.3% لمن اتبعوا نظامًا أكثر تنوعًا. كما أشار الباحثون إلى أن زيادة استهلاك السعرات الحرارية بمقدار 100 سعر حراري يوميًا ارتبطت بانخفاض معدل فقدان الوزن بنسبة 0.6%.
وقالت الباحثة الرئيسة في الدراسة، شارلوت هاجرمان، إن الالتزام بروتين غذائي محدد قد يخفف من الجهد الذهني المطلوب لاتخاذ قرارات يومية بشأن الطعام، ما يجعل الخيارات الصحية أكثر تلقائية ويساعد على الاستمرارية.
ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن التنوع الغذائي لا يزال مهمًا للصحة العامة، وأن الدراسة لا تأخذ بعين الاعتبار جودة
النظام الغذائي
نفسه، ما يعني أن فقدان الوزن قد يتحقق حتى مع أنماط غذائية غير مثالية.
كما أوضحوا أن البيئة الغذائية الحالية، المليئة بالخيارات المتعددة، قد تزيد من صعوبة الالتزام بخطط إنقاص الوزن، وهو ما يجعل الأنظمة الغذائية المنظمة أكثر فاعلية لدى بعض الأفراد.
وأكد الباحثون أن النتائج أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيد العلاقة بين ثبات الوجبات وفقدان الوزن بشكل مباشر.
Advertisement
Advertisement
