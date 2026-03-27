تعزيز النظر والمناعة والهضم.. تعرف على فوائد الجزر

الجزر هو من الخضروات الشهيرة، ويشتهر بلونه البرتقالي المميز وطعمه الحلو قليلًا، ويُعتبر من أكثر الخضروات فائدة للصحة. يحتوي الجزر على نسبة عالية من فيتامين A (على شكل بيتا كاروتين)، الذي يعزز صحة ويحسن النظر، كما يقوي جهاز المناعة ويساعد في الحفاظ على صحة الجلد.بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجزر على الألياف الغذائية التي تدعم عملية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع، كما يحتوي على مضادات أكسدة تقي من بعض الأمراض المزمنة. يمكن تناول الجزر بطرق متعددة، مثل تناوله نيئًا كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات، أو طهيه مع الأطعمة، أو حتى تحضيره على شكل عصير.باختصار، الجزر خضار صحي وسهل الدمج في اليومي، ويعتبر خيارًا مثاليًا لمن يرغب في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض بطريقة طبيعية ولذيذة.