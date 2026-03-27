هل تُضعف النظارات النظر؟

يعتقد كثيرون خطأً أن ارتداء النظارات "يُعوّد" العينين ويؤدي إلى ضعف البصر، إلا أن هذا الاعتقاد غير دقيق.

توضح اختصاصية العيون سونجا هاينزلمان-مينك من مستشفى أن النظارات المصمّمة بالشكل الصحيح لا تُسبب أي ضرر عضوي للعين، ولا توجد أدلة علمية تشير إلى أنها تؤدي إلى الاعتماد عليها أو تُسرّع تدهور النظر.

وتعمل النظارات على تصحيح عيوب الانكسار مثل قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم، من دون أن تُغيّر في بنية نفسها، سواء القرنية أو العدسة.

وتشرح مينك أن الرؤية تعتمد على تركيز الضوء على الشبكية: فإذا تركزت الأشعة أمامها يكون الشخص قصير النظر، وإذا خلفها يكون طويل النظر، فيما تقوم النظارات بتعديل مسار الضوء ليصل إلى النقطة الصحيحة.

في المقابل، تحذّر من لجوء البعض إلى ارتداء نظارات بدرجة أقل من المطلوبة، ظناً منهم أن ذلك يُقوّي العينين، مؤكدة أن هذا الاعتقاد خاطئ.

وتشير إلى أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى إضعاف حدة البصر وتراجع كفاءة العينين في الحياة اليومية، من دون أي فائدة تُذكر.

ويشدد الخبراء على أهمية استخدام النظارات بالدرجة المناسبة، إذ إن التقليل منها لا يُحسّن الرؤية بل قد يضرّ بها، بينما الاستخدام الصحيح يحافظ على النظر من دون مخاطر.