الخمول وقلة الحركة.. خطر صحي يهدد الجسم على المدى الطويل

قلة الحركة والخمول المستمر يمثلان أحد أهم عوامل الخطر على الصحة العامة، فقد يؤديان على المدى إلى مشكلات صحية خطيرة مثل زيادة الوزن والسمنة، ضعف العضلات والعظام، مشاكل القلب والأوعية الدموية، ارتفاع ضغط ، ومشكلات في الجهاز التنفسي والمفاصل. كما يساهم الخمول في ارتفاع مستويات السكر والكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل وأمراض القلب.ينصح الخبراء بممارسة النشاط البدني بانتظام، حتى لو كان بسيطًا، مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا أو القيام بتمارين تمدد خفيفة، للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة. إدراج الحركة اليومية في روتين الحياة يساعد على تحسين المزاج، تقليل التوتر، وتعزيز الطاقة، ويعد خطوة مهمة نحو الوقاية من المضاعفات الصحية الخطيرة المرتبطة بالخمول.