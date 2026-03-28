تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل الموز يعالج الإمساك أم يفاقمه؟

Lebanon 24
28-03-2026 | 03:00
A-
A+
هل الموز يعالج الإمساك أم يفاقمه؟
هل الموز يعالج الإمساك أم يفاقمه؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل شيوع النصائح الغذائية حول الموز، يظل السؤال مطروحًا: هل يساعد على علاج الإمساك أم قد يزيده سوءًا؟ الإجابة، كما تشير أحدث البيانات، تعتمد على الكمية وطبيعة الموز نفسه.

وبحسب تقرير في موقع Verywell Health، يحتوي الموز على نوعين من الألياف، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما يلعب دورًا مهمًا في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل مرور البراز.

وتظهر البيانات أن تناول موزة واحدة يوميًا قد يدعم صحة الجهاز الهضمي، إذ توفر نحو 10% فقط من الاحتياج اليومي من الألياف، ما يجعلها إضافة مفيدة دون أن تسبب آثارًا سلبية لدى معظم الأشخاص.
دور الألياف يختلف حسب الحالة
وتعمل الألياف القابلة للذوبان على تكوين مادة هلامية داخل الأمعاء، ما يساعد على تليين البراز، بينما تساهم الألياف غير القابلة للذوبان في زيادة حجمه وتسريع مروره، وهو ما يجعل الموز مفيدًا في حالات الإمساك.

كما أن هذه الألياف تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يدعم توازن الميكروبيوم ويحسن الهضم بشكل عام.

لكن التأثير ليس ثابتًا دائمًا، إذ تشير النتائج إلى أن الإفراط في تناول الموز، أو الاعتماد عليه بشكل مفرط، قد يؤدي إلى نتائج عكسية مثل الانتفاخ أو اضطرابات الهضم.

الموز الأخضر قد يغيّر المعادلة
ويلعب نضج الموز دورًا مهمًا، فالموز غير الناضج يحتوي على نسبة أعلى من "النشا المقاوم"، وهو نوع من الكربوهيدرات لا يُهضم بالكامل ويُخمَّر في الأمعاء.

وبينما يكون هذا النشا مفيدًا بكميات معتدلة، فإن زيادته قد تسبب غازات أو إمساكًا لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون حساسية في الجهاز الهضمي.
في المقابل، يتحول هذا النشا إلى سكريات مع نضج الموز، ما يجعله أسهل هضمًا وأقل احتمالًا للتسبب في مشاكل.

وتؤكد المعطيات أن الموز وحده ليس سببًا مباشرًا للإمساك أو علاجه، بل إن التأثير يعتمد على النظام الغذائي الكامل، وشرب الماء، ومستوى النشاط البدني.
وفي النهاية، يظل الاعتدال هو العامل الحاسم، إذ يمكن للموز أن يكون جزءًا مفيدًا من نظام غذائي متوازن، دون أن يُعد حلًا سحريًا أو سببًا للمشكلة بحد ذاته.
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24