البيض أم الشوفان على مائدة الإفطار؟

يُعدّ كلٌّ من البيض والشوفان من أبرز الخيارات الصحية على مائدة الإفطار، إلا أن كلاً منهما يتميز بتركيبة غذائية مختلفة تجعله مناسباً لأهداف معينة دون غيرها.

اختلاف في المغذيات الكبرى

يوفر البيض نسبة عالية من البروتين مع كمية منخفضة من الكربوهيدرات، حيث تحتوي بيضتان على نحو 12.6 غراماً من البروتين، مقابل كمية ضئيلة من الكربوهيدرات.

في المقابل، يتميز الشوفان بكونه غنياً بالكربوهيدرات، إذ يحتوي الكوب الواحد على نحو 28 غراماً منها، مع كمية بروتين أقل نسبياً.

وتُعد هذه العناصر جزءاً من ما يُعرف بـالمغذيات الكبرى، وهي البروتينات والكربوهيدرات والدهون التي يحتاجها الجسم بكميات كبيرة للحفاظ على وظائفه الحيوية.

الشوفان يتفوق في الألياف

لا يحتوي البيض على الألياف، بينما يُعد الشوفان مصدراً غنياً بها، خصوصاً مركب ، الذي يساهم في خفض وتنظيم مستويات السكر في ، إضافة إلى تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة في التحكم بالوزن.

أيهما أفضل للرجيم؟

تشير المعطيات إلى أن البيض قد يكون خياراً أفضل لمن يسعون إلى إنقاص الوزن، نظراً لانخفاض سعراته الحرارية وقدرته على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول دون التسبب بارتفاع مفاجئ في سكر الدم.

في المقابل، يُعتبر الشوفان خياراً مناسباً لمن يهدفون إلى زيادة الكتلة العضلية، بفضل محتواه الأعلى من السعرات والكربوهيدرات التي توفر الطاقة اللازمة للتمارين، إلى جانب دوره في دعم بناء العضلات.

خلاصة

يبقى بين البيض والشوفان مرتبطاً بالهدف الغذائي لكل شخص؛ فالبيض مثالي للرجيم والشبع، بينما يُعد الشوفان خياراً أفضل للطاقة وصحة الجهاز الهضمي.