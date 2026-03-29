دراسات حديثة: الغذاء الصحي يساهم في الوقاية من السرطان

أظهرت دراسات حديثة أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أنواع عدة من السرطان. وتشمل هذه العادات تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب الكاملة، والبروتينات النباتية، مع التقليل من اللحوم المصنعة والدهون المشبعة.يُشير الباحثون إلى أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت، الجزر، والطماطم، تساعد في مكافحة الشوارد الحرة التي قد تسبب تلف الخلايا وتحفّز نمو الأورام. كما أن الألياف الغذائية تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.إضافة إلى ذلك، تحذر الدراسات من الإفراط في السكريات والملح والدهون، لأنها قد تزيد من الالتهابات المزمنة وتضعف جهاز المناعة، ما يسهّل تطور الخلايا السرطانية.الخلاصة: اعتماد نمط حياة صحي يغذي الجسم بالعناصر المفيدة ويقلل من عوامل الخطر، وهو أحد أبرز الوسائل الوقائية الطبيعية ضد السرطان.