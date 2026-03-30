حالة صحية شائعة قد ترتبط بزيادة خطر الخرف

وجدت دراسة حديثة أن التهابات المتكررة قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من الحياة، ما يسلّط الضوء على دور الالتهابات في التأثير على صحة الدماغ.

ووجد باحثون من في أن الالتهابات البكتيرية الحادة — على رأسها التهابات المسالك البولية — قد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 19%.



ويرجح الباحثون أن السبب يعود إلى الاستجابة الالتهابية في الجسم؛ إذ تؤدي العدوى إلى تنشيط جهاز المناعة بشكل مفرط، ما قد يسبب أضرارا في خلايا الدماغ المرتبطة بالذاكرة. كما يشيرون إلى أن الإصابة بالتهابات المسالك البولية قبل خمس إلى ست تشخيص الخرف قد تساهم في تسريع ظهور أعراضه، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم قابلية مسبقة للإصابة.



وأوضح فريق البحث أن هذه العدوى قد لا تكون السبب المباشر للخرف، بل قد تسرّع المرحلة التي تسبق ظهور الأعراض، بدلا من بدء المرض لدى أشخاص يتمتعون بصحة إدراكية سليمة. (روسيا اليوم)