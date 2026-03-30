ليست مجرد عناد.. لماذا يرفض الأطفال الطعام وكيف تعالجون الأمر علمياً؟

أظهرت الأبحاث العلمية في مجال تربية الأطفال أن استخدام "الرشوة" أو المقايضة لإجبار الطفل على الأكل يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يربط الطفل الطعام بمشاعر سلبية وضغوط نفسية.

وبدلاً من ذلك، تشير الدراسات إلى طرق أكثر فاعلية لتحسين الشهية تعتمد على فهم السلوك البيولوجي والنفسي للطفل، مثل تنظيم مواعيد الوجبات بدقة لتعزيز الشعور الطبيعي بالجوع، وتجنب تقديم الوجبات الخفيفة أو الحليب بكثرة قبل الوجبات الرئيسية.



وتؤكد التوصيات العلمية على أهمية جعل وقت الطعام تجربة اجتماعية إيجابية بعيداً عن المشتتات مثل التلفاز والهواتف، مع ضرورة إشراك الطفل في اختيار أصناف الطعام وتقديمها بأشكال وألوان جذابة.

كما يلعب النشاط البدني دوراً جوهرياً في تحسين عملية التمثيل الغذائي وفتح الشهية بشكل طبيعي، مشددة على أن الصبر وتقديم خيارات بديلة مغذية يغني عن أساليب الضغط التي قد تسبب اضطرابات غذائية مستقبلاً.



