تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

مكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها

31-03-2026 | 01:25
A-
A+
مكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في روتين صباحي شائع، يخلط كثيرون بين القهوة والمكملات الغذائية، لكن تقارير صحية حديثة تحذر من أن هذا الجمع قد يقلل فعالية بعض العناصر الأساسية في الجسم.

وبحسب تقرير في موقع Verywell Health، فإن القهوة تحتوي على مركبات مثل التانينات والبوليفينولات، إلى جانب الكافيين، ما قد يؤثر على امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن أو يزيد من فقدانها عبر البول.

وتشير البيانات إلى أن الحديد يأتي في مقدمة العناصر المتأثرة، إذ يمكن أن تقلل القهوة من امتصاصه بشكل ملحوظ عند تناولهما معًا، ما قد يؤثر على علاج نقص الحديد. ويوصي الخبراء بترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بينهما.
كما قد تؤثر القهوة على الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامين C ومجموعة فيتامين B، حيث يعمل الكافيين كمدر خفيف للبول، ما قد يسرّع طرح هذه الفيتامينات خارج الجسم.

تأثيرات تمتد للعظام والنوم
وتوضح النتائج أن القهوة قد تتداخل أيضًا مع امتصاص فيتامين D والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام، إذ قد تقلل من نشاط المستقبلات المسؤولة عن امتصاص فيتامين D، كما تزيد من فقدان الكالسيوم.

وفي السياق نفسه، قد ترتبط القهوة بانخفاض امتصاص معادن أخرى مثل المغنيسيوم والزنك، نتيجة ارتباطها بمركبات القهوة، ما يحد من استفادة الجسم منها.

أما الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم، فيتأثر بشكل مباشر بالكافيين، حيث تعمل القهوة على تقليل تأثيره، ما قد يؤدي إلى صعوبة في النوم إذا تم تناولهما في وقت متقارب.
توقيت الاستخدام هو الحل
ورغم هذه التداخلات، يشير التقرير إلى أن المشكلة لا تكمن في القهوة نفسها، بل في توقيت تناولها. إذ يمكن تقليل التأثيرات السلبية عبر الفصل بين القهوة والمكملات الغذائية لعدة ساعات. ورغم ذلك، فإن القهوة تظل جزءًا من نمط حياة صحي لدى كثيرين، لكن تنسيق توقيت تناولها مع المكملات قد يكون عاملًا حاسمًا لضمان تحقيق الفائدة الغذائية الكاملة.
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-03-30
Lebanon24
16:00 | 2026-03-30
Lebanon24
14:00 | 2026-03-30
Lebanon24
10:49 | 2026-03-30
Lebanon24
08:42 | 2026-03-30
Lebanon24
04:00 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24