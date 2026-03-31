صحة
مكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
31-03-2026
|
01:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
في روتين صباحي شائع، يخلط كثيرون بين القهوة والمكملات الغذائية، لكن تقارير صحية حديثة تحذر من أن هذا الجمع قد يقلل فعالية بعض العناصر الأساسية في الجسم.
وبحسب تقرير في موقع Verywell Health، فإن القهوة تحتوي على مركبات مثل التانينات والبوليفينولات، إلى جانب الكافيين، ما قد يؤثر على امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن أو يزيد من فقدانها عبر البول.
وتشير البيانات إلى أن الحديد يأتي في مقدمة العناصر المتأثرة، إذ يمكن أن تقلل القهوة من امتصاصه بشكل ملحوظ عند تناولهما معًا، ما قد يؤثر على علاج نقص الحديد. ويوصي الخبراء بترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بينهما.
كما قد تؤثر القهوة على الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامين C ومجموعة فيتامين B، حيث يعمل الكافيين كمدر خفيف للبول، ما قد يسرّع طرح هذه الفيتامينات خارج الجسم.
تأثيرات تمتد للعظام والنوم
وتوضح النتائج أن القهوة قد تتداخل أيضًا مع امتصاص فيتامين D والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام، إذ قد تقلل من نشاط المستقبلات المسؤولة عن امتصاص فيتامين D، كما تزيد من فقدان الكالسيوم.
وفي السياق نفسه، قد ترتبط القهوة بانخفاض امتصاص معادن أخرى مثل المغنيسيوم والزنك، نتيجة ارتباطها بمركبات القهوة، ما يحد من استفادة الجسم منها.
أما الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم، فيتأثر بشكل مباشر بالكافيين، حيث تعمل القهوة على تقليل تأثيره، ما قد يؤدي إلى صعوبة في النوم إذا تم تناولهما في وقت متقارب.
توقيت الاستخدام هو الحل
ورغم هذه التداخلات، يشير التقرير إلى أن المشكلة لا تكمن في القهوة نفسها، بل في توقيت تناولها. إذ يمكن تقليل التأثيرات السلبية عبر الفصل بين القهوة والمكملات الغذائية لعدة ساعات. ورغم ذلك، فإن القهوة تظل جزءًا من نمط حياة صحي لدى كثيرين، لكن تنسيق توقيت تناولها مع المكملات قد يكون عاملًا حاسمًا لضمان تحقيق الفائدة الغذائية الكاملة.
مكملات غذائية تعزز صحة الأمعاء.. تعرفوا عليها
مكملات غذائية شائعة قد تضر الدماغ.. ما هي؟
في هذه المنطقة...ضبط مكملات غذائية منتهية الصلاحية
هل المكملات الغذائية تعزز صحة البشرة والشعر؟
ليست مجرد عناد.. لماذا يرفض الأطفال الطعام وكيف تعالجون الأمر علمياً؟
ليست مجرد عناد.. لماذا يرفض الأطفال الطعام وكيف تعالجون الأمر علمياً؟
23:00 | 2026-03-30
ليست مجرد "تفكير".. عادات يومية بسيطة تسرق منك النوم الهادئ
ليست مجرد "تفكير".. عادات يومية بسيطة تسرق منك النوم الهادئ
16:00 | 2026-03-30
"الخميرة الطبيعية".. سر الخبز الذي لا يرفع سكر الدم
"الخميرة الطبيعية".. سر الخبز الذي لا يرفع سكر الدم
14:00 | 2026-03-30
حالة صحية شائعة قد ترتبط بزيادة خطر الخرف
حالة صحية شائعة قد ترتبط بزيادة خطر الخرف
10:49 | 2026-03-30
فاكهة استوائية تساعد على إبطاء ألزهايمر.. ما هي؟
فاكهة استوائية تساعد على إبطاء ألزهايمر.. ما هي؟
08:42 | 2026-03-30
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
07:56 | 2026-03-30
هدية العيد للعسكريين النازحين
هدية العيد للعسكريين النازحين
08:34 | 2026-03-30
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
14:16 | 2026-03-30
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
05:54 | 2026-03-30
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
07:46 | 2026-03-30
