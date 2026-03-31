تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر.. اليكم ما كشفه العلماء

Lebanon 24
31-03-2026 | 04:31
A-
A+
11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر.. اليكم ما كشفه العلماء
11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر.. اليكم ما كشفه العلماء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة أن زيادة حصة النوم والمجهود البدني بنسبة طفيفة يوميا قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتات وأمراض القلب.


وأكد فريق بحثي من عدة جامعات من بينها سيدني وموناش في أستراليا وساو باولو في البرازيل أن أي زيادة يومية، ولو محدودة، في معدلات النوم والمجهود البدني مع تناول أغذية صحية تقلل بشكل ملموس احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وشملت الدراسة، التي نشرتها دورية علمية أوروبية معنية بأمراض القلب، أكثر من 53 ألف شخص بالغ على مدار 8 سنوات.

ووجد الباحثون أن 11 دقيقة إضافية من النوم و4 دقائق ونصف من المجهود البدني، مع تناول كمية توازي ربع كوب من الخضروات يوميا تقلل احتمالات الإصابة بأمراض الشرايين بنسبة تصل إلى 10 بالمئة.

وتشمل طبيعة المجهود البدني المطلوب لتحسين الصحة بعض العادات اليومية مثل الإسراع في السير أثناء الانتقال من مكان لآخر، وصعود الدرجات على الأقدام بدلا من استخدام المصاعد، وحمل حقائب المشتريات على سبيل المثال.

ووجد الباحثون أن هذا المجهود البسيط يساعد في تحسين الصحة بشكل عام، وأن أقصى استفادة تتحقق في حالة الحصول على ما بين 8 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، وبذل مجهود بدني لمدة 42 دقيقة يوميا، مع تناول وجبات صحية معتدلة.
وذكر الباحثون أن الالتزام بهذه السلوكيات الصحية يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 57 بالمئة مقارنة بالأشخاص الذين لا يلتزمون بمعايير الحياة الصحية.

ونقل موقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن رئيس فريق الدراسة قوله إن هذه النتائج تعتبر مشجعة لأن هذه السلوكيات البسيطة يمكن الإتيان بها بشكل مستدام بدون الحاجة إلى القيام بتغيير كبير يتعلق بسلوك معين.

وأضاف أنه لابد من إجراء بعض الاختبارات الإكلينيكية للتحقق من صحة هذه النتائج.
مواضيع ذات صلة
ترامب: التقارير التي تتحدث عن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة غير دقيقة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لمستخدمي اليد اليسرى... هذا آخر ما كشفه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
النوم بلا وسادة يقلل ضغط العين.. اليكم ما كشفته الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عادة صباحية بسيطة قد تغير حياتك.. اليكم ما كشفه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24

العادات اليومية

فريق الدراسة

ساو باولو

أستراليا

البرازيل

بشكل عام

التزام

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:04 | 2026-03-31
Lebanon24
01:25 | 2026-03-31
Lebanon24
23:00 | 2026-03-30
Lebanon24
16:00 | 2026-03-30
Lebanon24
14:00 | 2026-03-30
Lebanon24
10:49 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24