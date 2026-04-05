صحة
رابط محتمل ومقلق.. هل يزيد حكّ الأنف خطر الإصابة بالخرف؟
Lebanon 24
05-04-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة عن احتمال وجود صلة بين سلوك يومي شائع لدى كثيرين، وارتفاع خطر الإصابة بالخرف، في فرضية لا تزال قيد التحقيق لكنها تفتح المجال لفهم أعمق لأحد أكثر الأمراض العصبية تعقيدًا.
وبحسب ما أورده باحثون في مجلة "التقارير العلمية"، يُرجّح وجود ارتباط محتمل بين حكّ الأنف وتضرّر الأنسجة الداخلية، ما قد يسمح لبعض البكتيريا بالوصول إلى الدماغ عبر مسارات مباشرة، محدثة تفاعلات تشبه تلك المرتبطة بمرض الزهايمر.
ورغم أن هذه النتائج لم تُثبت بعد على البشر، إذ استندت إلى تجارب أُجريت على الفئران، فإنها دفعت العلماء إلى المطالبة بإجراء دراسات أوسع للتحقق من مدى انطباقها على الإنسان.
مسار محتمل لوصول البكتيريا إلى الدماغ
وأظهرت النتائج أن تضرّر بطانة الأنف قد يسهم في تسهيل انتقال العدوى، ويؤدي إلى زيادة ترسّب بروتين "بيتا النشواني"، الذي يُعد من أبرز المؤشرات المرتبطة بمرض الزهايمر.
كما أشار الباحثون إلى أن العدوى، في نماذج الفئران، انتشرت بسرعة داخل الجهاز العصبي خلال فترة تراوحت بين 24 و72 ساعة، ما يعزز فرضية أن الأنف قد يشكّل مدخلًا سريعًا لوصول مسببات الأمراض إلى الدماغ.
وفي ظل غياب أدلة حاسمة، شدد الباحثون على ضرورة التعامل بحذر مع هذه المعطيات، لافتين إلى أن ممارسات مثل تنظيف الأنف بشكل مفرط أو نتف شعره قد تضر بالأنسجة الواقية وتزيد من احتمالات انتقال البكتيريا.
اتجاهات بحثية واعدة
ورغم أن العلاقة بين هذه العادة ومرض الزهايمر لم تُحسم بعد، يرى الباحثون أن استكشاف هذا المسار المحتمل قد يفتح آفاقًا جديدة للوقاية من الأمراض العصبية.
كما يؤكد العلماء أن الالتزام بعادات النظافة الشخصية، وفي مقدمتها غسل اليدين، يبقى إجراءً بسيطًا لكنه فعّال في الحد من انتقال العدوى، مستفيدين من الخبرات المتراكمة خلال جائحة كوفيد-19.
مواضيع ذات صلة
6 أعراض اكتئاب في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف
Lebanon 24
6 أعراض اكتئاب في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف
06/04/2026 05:39:43
06/04/2026 05:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نقص الزنك يزيد خطر الوفاة لدى مرضى الخرف.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
نقص الزنك يزيد خطر الوفاة لدى مرضى الخرف.. إليكم التفاصيل
06/04/2026 05:39:43
06/04/2026 05:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!
Lebanon 24
إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!
06/04/2026 05:39:43
06/04/2026 05:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تحذر.. كوب يومي من هذا العصير قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي!
Lebanon 24
دراسة تحذر.. كوب يومي من هذا العصير قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي!
06/04/2026 05:39:43
06/04/2026 05:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه
Lebanon 24
تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه
16:25 | 2026-04-05
05/04/2026 04:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
12:25 | 2026-04-05
05/04/2026 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاكهة محبوبة.. ماذا تعرف عن فوائد "الفريز"؟
Lebanon 24
فاكهة محبوبة.. ماذا تعرف عن فوائد "الفريز"؟
11:00 | 2026-04-05
05/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحبّ "الكاتشآب"؟ إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
هل تحبّ "الكاتشآب"؟ إقرأ هذا الخبر
08:00 | 2026-04-05
05/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الإفراط والحرمان.. كيف نصل إلى علاقة متوازنة مع الطعام؟
Lebanon 24
بين الإفراط والحرمان.. كيف نصل إلى علاقة متوازنة مع الطعام؟
02:30 | 2026-04-05
05/04/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
16:25 | 2026-04-05
تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه
12:25 | 2026-04-05
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
11:00 | 2026-04-05
فاكهة محبوبة.. ماذا تعرف عن فوائد "الفريز"؟
08:00 | 2026-04-05
هل تحبّ "الكاتشآب"؟ إقرأ هذا الخبر
02:30 | 2026-04-05
بين الإفراط والحرمان.. كيف نصل إلى علاقة متوازنة مع الطعام؟
23:30 | 2026-04-04
كيف تؤثر الهجرة على مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 05:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 05:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 05:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
