تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رابط محتمل ومقلق.. هل يزيد حكّ الأنف خطر الإصابة بالخرف؟

05-04-2026 | 04:00
A-
A+
رابط محتمل ومقلق.. هل يزيد حكّ الأنف خطر الإصابة بالخرف؟
رابط محتمل ومقلق.. هل يزيد حكّ الأنف خطر الإصابة بالخرف؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة عن احتمال وجود صلة بين سلوك يومي شائع لدى كثيرين، وارتفاع خطر الإصابة بالخرف، في فرضية لا تزال قيد التحقيق لكنها تفتح المجال لفهم أعمق لأحد أكثر الأمراض العصبية تعقيدًا.

وبحسب ما أورده باحثون في مجلة "التقارير العلمية"، يُرجّح وجود ارتباط محتمل بين حكّ الأنف وتضرّر الأنسجة الداخلية، ما قد يسمح لبعض البكتيريا بالوصول إلى الدماغ عبر مسارات مباشرة، محدثة تفاعلات تشبه تلك المرتبطة بمرض الزهايمر.

ورغم أن هذه النتائج لم تُثبت بعد على البشر، إذ استندت إلى تجارب أُجريت على الفئران، فإنها دفعت العلماء إلى المطالبة بإجراء دراسات أوسع للتحقق من مدى انطباقها على الإنسان.

مسار محتمل لوصول البكتيريا إلى الدماغ
وأظهرت النتائج أن تضرّر بطانة الأنف قد يسهم في تسهيل انتقال العدوى، ويؤدي إلى زيادة ترسّب بروتين "بيتا النشواني"، الذي يُعد من أبرز المؤشرات المرتبطة بمرض الزهايمر.

كما أشار الباحثون إلى أن العدوى، في نماذج الفئران، انتشرت بسرعة داخل الجهاز العصبي خلال فترة تراوحت بين 24 و72 ساعة، ما يعزز فرضية أن الأنف قد يشكّل مدخلًا سريعًا لوصول مسببات الأمراض إلى الدماغ.

وفي ظل غياب أدلة حاسمة، شدد الباحثون على ضرورة التعامل بحذر مع هذه المعطيات، لافتين إلى أن ممارسات مثل تنظيف الأنف بشكل مفرط أو نتف شعره قد تضر بالأنسجة الواقية وتزيد من احتمالات انتقال البكتيريا.

اتجاهات بحثية واعدة
ورغم أن العلاقة بين هذه العادة ومرض الزهايمر لم تُحسم بعد، يرى الباحثون أن استكشاف هذا المسار المحتمل قد يفتح آفاقًا جديدة للوقاية من الأمراض العصبية.

كما يؤكد العلماء أن الالتزام بعادات النظافة الشخصية، وفي مقدمتها غسل اليدين، يبقى إجراءً بسيطًا لكنه فعّال في الحد من انتقال العدوى، مستفيدين من الخبرات المتراكمة خلال جائحة كوفيد-19.
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24