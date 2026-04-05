تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

بين الإفراط والحرمان.. كيف نصل إلى علاقة متوازنة مع الطعام؟

Lebanon 24
05-04-2026 | 02:30
A-
A+
بين الإفراط والحرمان.. كيف نصل إلى علاقة متوازنة مع الطعام؟
بين الإفراط والحرمان.. كيف نصل إلى علاقة متوازنة مع الطعام؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عندما يتحدّث كثيرون عن "الأكل الصحي"، ينصبّ الاهتمام غالبًا على نوعية الطعام، من تقليل السعرات الحرارية إلى زيادة استهلاك الخضراوات والفواكه.

إلا أن خبراء الصحة يشيرون إلى أن المسألة أوسع، إذ تلعب السلوكيات والعادات الغذائية دورًا أساسيًا لا يقل أهمية عن مكوّنات الطعام نفسها.

الأكل الصحي… ليس فقط ما نأكله
تُظهر أبحاث، بحسب موقع "ساينس أليرت"، أن الإفراط في التركيز على تناول الطعام الصحي قد يتحوّل أحيانًا إلى اضطراب يُعرف بـ"أورثوركسيا نيرفوزا"، وهو هوس قهري بالأطعمة "النقية"، قد ينعكس سلبًا على الحياة الاجتماعية وجودة المعيشة.

في المقابل، يتنامى توجه علمي يركّز على أسلوب تناول الطعام، وليس فقط مكوناته، باعتباره عنصرًا محوريًا في تحسين الصحة العامة.

ثقافة الحميات… من أين بدأت؟
يربط باحثون انتشار الحميات الغذائية منذ ثمانينيات القرن الماضي بتصاعد الحديث عن "وباء السمنة"، أي ارتفاع نسبة من يتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديهم 30.

لكن السمنة لا ترتبط فقط بنوعية الطعام، بل تتداخل فيها عوامل بيئية وسلوكية ونفسية، في حين لم تُثبت التوصيات التقليدية القائمة على "تناول طعام صحي أكثر" فعاليتها في خفض معدلاتها.

الأكل الحدسي… العودة للجسم
يبرز مفهوم "الأكل الحدسي" كأحد الاتجاهات الحديثة، ويعتمد على الإصغاء لإشارات الجوع والشبع الطبيعية بدل الالتزام الصارم بأنظمة غذائية قاسية.

وتشير الدراسات إلى أن هذا النهج قد يحسّن الصحة الجسدية والنفسية، ويرفع جودة النظام الغذائي، كما يرتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم.

كذلك، فإن تناول الطعام بانتظام ومشاركته مع الآخرين يعزّز التجربة الغذائية ويترك أثرًا إيجابيًا على الصحة العامة.

بيئة غذائية معقّدة
رغم أهمية هذه المفاهيم، يظل تطبيقها صعبًا في ظل بيئات تكثر فيها الوجبات السريعة والخيارات الرخيصة، إضافة إلى ضغوط الحياة اليومية والعادات غير الصحية.

وتزداد التحديات في المجتمعات ذات الموارد المحدودة، حيث يشكّل عامل الوقت والكلفة عائقًا أمام اتباع نظام غذائي متوازن.

خطوات بسيطة لعلاقة أفضل مع الطعام

  • الاستماع للجسم: فهم إشارات الجوع والشبع لتحديد توقيت وكمية الأكل
  • المرونة بدل المنع: إدخال الأطعمة المفضّلة باعتدال دون حرمان
  • البعد الاجتماعي: مشاركة الطعام مع الآخرين لما لها من أثر إيجابي نفسي وصحي
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:25 | 2026-04-05
Lebanon24
12:25 | 2026-04-05
Lebanon24
11:00 | 2026-04-05
Lebanon24
08:00 | 2026-04-05
Lebanon24
04:00 | 2026-04-05
Lebanon24
23:30 | 2026-04-04
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24