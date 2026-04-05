صحة

تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه

Lebanon 24
05-04-2026 | 16:25
تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه
تأثير محدود لفيتامين C على ضغط الدم.. هذا ما يجب ان تعرفوه photos 0
يتجه البعض إلى المكملات الغذائية كوسيلة لدعم صحة القلب، ويبرز فيتامين C كأحد الخيارات الشائعة. لكن السؤال الأهم: هل يؤدي تناوله يوميًا إلى خفض ضغط الدم فعلاً؟ بحسب تقرير في موقع Verywell Health، فإن التأثير موجود لكنه محدود وغير حاسم علميًا.

وأظهرت مراجعة علمية حديثة شملت 20 دراسة ونحو 890 مشاركًا، أن تناول جرعة يومية تقارب 757 ملغ من فيتامين C لمدة ستة أسابيع أدى إلى انخفاض متوسط في ضغط الدم الانقباضي بنحو 3 ملم زئبق. كما أظهرت تحليلات أخرى انخفاضًا أكبر قليلًا يصل إلى 5 ملم زئبق عند تناول جرعات 500 ملغ أو أكثر يوميًا، خاصة لدى كبار السن أو المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وتشير النتائج إلى أن فيتامين C قد يساهم في خفض ضغط الدم بدرجة بسيطة، لكنه لا يُعد علاجًا بحد ذاته. فالأرقام المسجلة، رغم أهميتها، تظل محدودة مقارنة بتأثير الأدوية أو تغييرات نمط الحياة.
ويُقاس ضغط الدم برقمين: الانقباضي، وهو الضغط أثناء ضخ القلب للدم، والانبساطي، وهو الضغط أثناء راحة القلب. ويُعد المعدل الطبيعي نحو 120/80 ملم زئبق، بينما يبدأ ارتفاع الضغط عند تجاوز 130/80.

لماذا قد يساعد فيتامين C؟
يرتبط فيتامين C بخصائص مضادة للأكسدة، ما قد يساعد في تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب. لكن هذه الآلية لا تزال قيد الدراسة، ولم تثبت بشكل قاطع كسبب مباشر لانخفاض الضغط.

ويؤكد الخبراء أن ارتفاع ضغط الدم حالة طبية خطيرة قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الأعضاء. لذلك لا يُنصح بالاعتماد على المكملات فقط، بل يجب التشخيص والمتابعة مع الطبيب.

كما أن الجسم لا يُخزن فيتامين C، ما يعني ضرورة الحصول عليه يوميًا من الغذاء أو المكملات، بجرعة موصى بها تتراوح بين 90 و120 ملغ للبالغين.
وإلى جانب المكملات، تبقى العوامل الأساسية الأكثر تأثيرًا، مثل تقليل الملح، ممارسة النشاط البدني بانتظام، الحفاظ على وزن صحي، والتقليل من التوتر.

ولذلك فإن تناول فيتامين C يوميًا قد يساعد على خفض ضغط الدم بشكل طفيف، لكنه ليس حلًا كافيًا بمفرده. العلاقة هنا داعمة وليست علاجية، ويبقى الأساس في نمط الحياة والمتابعة الطبية المنتظمة.
