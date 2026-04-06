تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
صحة
حقن التنحيف قبل الزفاف تتصدر الترند.. هل هي آمنة؟
Lebanon 24
06-04-2026
|
00:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنتشر ظاهرة "عرائس مونجارو" في
الهند
، حيث يقبل العرسان والعرائس على استخدام حقن مونجارو كحل سريع لإنقاص الوزن قبل يوم زفافهم.
وتروج Klarity Skin Clinic في نيودلهي لباقة "عروس مونجارو"، بينما قامت عيادات أخرى بدمج حقن إنقاص الوزن ضمن باقات "ما قبل الزفاف" التي تركز عادة على علاجات البشرة وتغيير تسريحات الشعر، وفق ما نقلت
رويترز
.
طبيب يوضح
من جهتهم، أفاد 8 أطباء أنهم يتلقون استفسارات من عرائس، وبعض العرسان، حول تناول أدوية إنقاص الوزن قبل الزواج. وقد سأل كثيرون عن "مونجارو" من شركة Eli Lilly's (LLY.N)، وهو أول دواء من فئة GLP-1 يدخل السوق
الهندية
لعلاج كل من مرض
السكري
وإنقاص الوزن، بينما لفت الأطباء إلى أن هذا الدواء أصبح أكثر طلباً من منافسه "ويغوفي" من شركة Novo Nordisk's (NOVOb.CO).
وقال راجات غويل، جراح السمنة في Hindivine Healthcare بنيودلهي، إنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، تلقينا أكثر من 20% من الاستفسارات بشأن حقن علاج السمنة من عرائس مقبلات على الزواج، واللاتي يحددن لنا بوضوح موعد زفافهن"، غير أنه أكد أنه لا يصف تلك الأدوية إلا للمرضى المؤهلين طبياً، وليس لأغراض تجميلية.
"أشعر بالسعادة"
من جانبها، كشفت أديتي، البالغة 26 عاماً من مومباي، أنها استشارت طبيباً في نوفمبر (تشرين الثاني) للحصول على وصفة طبية لإنقاص الوزن بعد فشل التمارين الرياضية والحمية الغذائية في تحقيق النتائج المرجوة.
كما أضافت أنها فقدت 10 كيلوغرامات بسبب حقن "مونجارو" قبل زفافها في فبراير (شباط)، قائلة: "عندما أرى النتيجة، أشعر بالسعادة. إذا لم أكن سعيدة فلن أشعر بالثقة. ولم أكن أرغب في الشعور بذلك يوم زفافي".
وأديتي واحدة من 6 عرائس وعريس واحد تحدثوا إلى رويترز عن استخدام أدوية إنقاص الوزن قبل الزفاف، لكنهم طلبوا عدم ذكر أسماء عائلاتهم بسبب "الوصمات الاجتماعية". فيما أشاروا إلى الضغط المجتمعي للظهور "بشكل معين" في حفل زفافهم، وقد توقف معظمهم عن استخدام تلك الحقن بعد تحقيق هدفهم بفترة وجيزة.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24