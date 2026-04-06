تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

حقن التنحيف قبل الزفاف تتصدر الترند.. هل هي آمنة؟

Lebanon 24
06-04-2026 | 00:55
A-
A+
حقن التنحيف قبل الزفاف تتصدر الترند.. هل هي آمنة؟
حقن التنحيف قبل الزفاف تتصدر الترند.. هل هي آمنة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تنتشر ظاهرة "عرائس مونجارو" في الهند، حيث يقبل العرسان والعرائس على استخدام حقن مونجارو كحل سريع لإنقاص الوزن قبل يوم زفافهم.

وتروج Klarity Skin Clinic في نيودلهي لباقة "عروس مونجارو"، بينما قامت عيادات أخرى بدمج حقن إنقاص الوزن ضمن باقات "ما قبل الزفاف" التي تركز عادة على علاجات البشرة وتغيير تسريحات الشعر، وفق ما نقلت رويترز.
طبيب يوضح
من جهتهم، أفاد 8 أطباء أنهم يتلقون استفسارات من عرائس، وبعض العرسان، حول تناول أدوية إنقاص الوزن قبل الزواج. وقد سأل كثيرون عن "مونجارو" من شركة Eli Lilly's (LLY.N)، وهو أول دواء من فئة GLP-1 يدخل السوق الهندية لعلاج كل من مرض السكري وإنقاص الوزن، بينما لفت الأطباء إلى أن هذا الدواء أصبح أكثر طلباً من منافسه "ويغوفي" من شركة Novo Nordisk's (NOVOb.CO).

وقال راجات غويل، جراح السمنة في Hindivine Healthcare بنيودلهي، إنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، تلقينا أكثر من 20% من الاستفسارات بشأن حقن علاج السمنة من عرائس مقبلات على الزواج، واللاتي يحددن لنا بوضوح موعد زفافهن"، غير أنه أكد أنه لا يصف تلك الأدوية إلا للمرضى المؤهلين طبياً، وليس لأغراض تجميلية.
"أشعر بالسعادة"
من جانبها، كشفت أديتي، البالغة 26 عاماً من مومباي، أنها استشارت طبيباً في نوفمبر (تشرين الثاني) للحصول على وصفة طبية لإنقاص الوزن بعد فشل التمارين الرياضية والحمية الغذائية في تحقيق النتائج المرجوة.

كما أضافت أنها فقدت 10 كيلوغرامات بسبب حقن "مونجارو" قبل زفافها في فبراير (شباط)، قائلة: "عندما أرى النتيجة، أشعر بالسعادة. إذا لم أكن سعيدة فلن أشعر بالثقة. ولم أكن أرغب في الشعور بذلك يوم زفافي".

وأديتي واحدة من 6 عرائس وعريس واحد تحدثوا إلى رويترز عن استخدام أدوية إنقاص الوزن قبل الزفاف، لكنهم طلبوا عدم ذكر أسماء عائلاتهم بسبب "الوصمات الاجتماعية". فيما أشاروا إلى الضغط المجتمعي للظهور "بشكل معين" في حفل زفافهم، وقد توقف معظمهم عن استخدام تلك الحقن بعد تحقيق هدفهم بفترة وجيزة.
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24