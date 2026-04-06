حقن التنحيف قبل الزفاف تتصدر الترند.. هل هي آمنة؟

تنتشر ظاهرة "عرائس مونجارو" في ، حيث يقبل العرسان والعرائس على استخدام حقن مونجارو كحل سريع لإنقاص الوزن قبل يوم زفافهم.



وتروج Klarity Skin Clinic في نيودلهي لباقة "عروس مونجارو"، بينما قامت عيادات أخرى بدمج حقن إنقاص الوزن ضمن باقات "ما قبل الزفاف" التي تركز عادة على علاجات البشرة وتغيير تسريحات الشعر، وفق ما نقلت .

طبيب يوضح

من جهتهم، أفاد 8 أطباء أنهم يتلقون استفسارات من عرائس، وبعض العرسان، حول تناول أدوية إنقاص الوزن قبل الزواج. وقد سأل كثيرون عن "مونجارو" من شركة Eli Lilly's (LLY.N)، وهو أول دواء من فئة GLP-1 يدخل السوق لعلاج كل من مرض وإنقاص الوزن، بينما لفت الأطباء إلى أن هذا الدواء أصبح أكثر طلباً من منافسه "ويغوفي" من شركة Novo Nordisk's (NOVOb.CO).



وقال راجات غويل، جراح السمنة في Hindivine Healthcare بنيودلهي، إنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، تلقينا أكثر من 20% من الاستفسارات بشأن حقن علاج السمنة من عرائس مقبلات على الزواج، واللاتي يحددن لنا بوضوح موعد زفافهن"، غير أنه أكد أنه لا يصف تلك الأدوية إلا للمرضى المؤهلين طبياً، وليس لأغراض تجميلية.

"أشعر بالسعادة"

من جانبها، كشفت أديتي، البالغة 26 عاماً من مومباي، أنها استشارت طبيباً في نوفمبر (تشرين الثاني) للحصول على وصفة طبية لإنقاص الوزن بعد فشل التمارين الرياضية والحمية الغذائية في تحقيق النتائج المرجوة.



كما أضافت أنها فقدت 10 كيلوغرامات بسبب حقن "مونجارو" قبل زفافها في فبراير (شباط)، قائلة: "عندما أرى النتيجة، أشعر بالسعادة. إذا لم أكن سعيدة فلن أشعر بالثقة. ولم أكن أرغب في الشعور بذلك يوم زفافي".



وأديتي واحدة من 6 عرائس وعريس واحد تحدثوا إلى رويترز عن استخدام أدوية إنقاص الوزن قبل الزفاف، لكنهم طلبوا عدم ذكر أسماء عائلاتهم بسبب "الوصمات الاجتماعية". فيما أشاروا إلى الضغط المجتمعي للظهور "بشكل معين" في حفل زفافهم، وقد توقف معظمهم عن استخدام تلك الحقن بعد تحقيق هدفهم بفترة وجيزة.