دراسة تحذر: الأطعمة فائقة المعالجة تتفوق على السجائر في تهديد الصحة

تُحذر دراسات طبية حديثة من أن استهلاك الأطعمة "فائقة المعالجة" قد يتفوق في خطورته على التدخين، لما تسببه من أضرار جسيمة ومنهجية للصحة العامة. وتشمل هذه الأطعمة الوجبات السريعة، والمشروبات ، والمخبوزات الصناعية، واللحوم المصنعة، التي تخضع لعمليات تكرير كيميائية معقدة وتُضاف إليها نسب عالية من السكريات والدهون المهدرجة والمواد الحافظة.



وتشير التقارير إلى ارتباط هذه الأطعمة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، والسمنة المفرطة، بالإضافة إلى أنواع معينة من السرطان.

ويؤكد الخبراء أن هذه المنتجات مُصممة لتكون "مسببة للإدمان" ويسهل استهلاكها بكميات كبيرة، مما يجعل تأثيرها التراكمي على المدى يضاهي أو يتجاوز مخاطر التبغ، داعين إلى العودة للنظام الغذائي الطبيعي لتقليل هذه التهديدات الصحية المتصاعدة.



