إليكم فوائد القهوة على الكبد!

أفاد موقع « ويل هيلث» أن القهوة تعتبر من أكثر المشروبات صديقة للكبد، حيث تشير دراسات واسعة النطاق إلى أن شرب ثلاثة إلى أربعة أكواب يومياً يرتبط بانخفاض مشاكل الكبد وتحسن نتائج المرضى المصابين بأمراض الكبد.

وتساعد القهوة على:

تقليل تراكم الدهون في خلايا الكبد وإبطاء مرض الكبد الدهني.

مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وحماية خلايا الكبد.

إبطاء تليف الكبد وخفض خطر الوفاة المرتبطة بأمراض الكبد.

خفض احتمالية الإصابة بسرطان الكبد.

ويُعزى ذلك إلى مركبات طبيعية في القهوة مثل الكافيين، وحمض الكلوروجينيك، والكاهويول والكافيستول، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات والأورام.

وأظهرت دراسة لبنك البيانات الحيوية في انخفاض خطر الوفاة بأمراض الكبد المزمنة لدى شاربي القهوة بنسبة 49٪ مقارنة بغيرهم، كما أظهرت أبحاث أخرى أن القهوة قد تساهم في الوقاية من سرطان الخلايا الكبدية بشكل أكثر فعالية من الشاي الأخضر.