صحة

كيف يكون السبانخ صحيا وآمنا؟

Lebanon 24
07-04-2026 | 08:40
A-
A+
كيف يكون السبانخ صحيا وآمنا؟
كيف يكون السبانخ صحيا وآمنا؟ photos 0
أفاد الدكتور يفغيني بيلوسوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن حمض الأكساليك الموجود في السبانخ قد يفاقم أمراض الكلى الموجودة، كما أن البروتينات النباتية قد تسبب الحساسية.
 
وحذر الدكتور بيلوسوف، من أن حمض الأكساليك الموجود في السبانخ قد يرتبط بالكالسيوم في الجسم، مكونا بلورات أكسالات الكالسيوم غير القابلة للذوبان، والتي تشكل أساس معظم حصى الكلى.

وقال الدكتور بيلوسوف: "ينبغي على الأشخاص المصابين بحصى المسالك البولية، أو فرط أكسالات البول، وأمراض الكلى الأخرى، الحد من استهلاك السبانخ أو تناوله مطبوخا فقط، إذ يقلل الطهي من محتوى حمض الأكساليك بنسبة تتراوح بين 30 و87 بالمئة".

كما حذر من خطر الإصابة بحساسية السبانخ، خاصة لدى الأشخاص ذوي فرط الحساسية للبروتينات النباتية، والتي قد تظهر على شكل حكة وتورم وغثيان، رغم ندرتها.

فوائد السبانخ لمعظم الأشخاص
 
على الرغم من التحذيرات، يبقى السبانخ غذاء صحيا لمعظم الناس، إذ يعد من أفضل مصادر اللوتين والزياكسانثين، وهما نوعان من الكاروتينات التي تتراكم في شبكية العين وتساعد على حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، وقد تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهما من الأسباب الشائعة لفقدان البصر لدى كبار السن.

كما يحتوي كل 100 غرام من السبانخ على حوالي 2.2 غرام من الألياف الغذائية، التي تساعد على الحفاظ على وظيفة الأمعاء الطبيعية، وتمنع الإمساك، وتعزز البكتيريا النافعة في الأمعاء. كما تبطئ الألياف امتصاص الغلوكوز، ما يفيد الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو النوع الثاني من داء السكري.
مواضيع ذات صلة
للحفاظ على قيمتها الغذائية.. ما هي افضل طريقة لتناول السبانخ؟
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2026-04-07
Lebanon24
05:04 | 2026-04-07
Lebanon24
03:13 | 2026-04-07
Lebanon24
02:26 | 2026-04-07
Lebanon24
00:36 | 2026-04-07
Lebanon24
23:00 | 2026-04-06
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
