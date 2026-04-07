16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
صحة
كيف يكون السبانخ صحيا وآمنا؟
Lebanon 24
07-04-2026
|
08:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الدكتور يفغيني بيلوسوف، أخصائي
أمراض الجهاز الهضمي
، أن حمض الأكساليك الموجود في السبانخ قد يفاقم أمراض الكلى الموجودة، كما أن البروتينات النباتية قد تسبب الحساسية.
وحذر الدكتور بيلوسوف، من أن حمض الأكساليك الموجود في السبانخ قد يرتبط بالكالسيوم في الجسم، مكونا بلورات أكسالات الكالسيوم غير القابلة للذوبان، والتي تشكل أساس معظم حصى الكلى.
وقال الدكتور
بيلوسوف: "ينبغي على الأشخاص المصابين بحصى
المسالك البولية
، أو فرط أكسالات البول، وأمراض الكلى الأخرى، الحد من استهلاك السبانخ أو تناوله مطبوخا فقط، إذ يقلل الطهي من محتوى حمض الأكساليك بنسبة تتراوح بين 30 و87 بالمئة".
كما حذر من خطر الإصابة بحساسية السبانخ، خاصة لدى الأشخاص ذوي فرط الحساسية للبروتينات النباتية، والتي قد تظهر على شكل حكة وتورم وغثيان، رغم ندرتها.
فوائد السبانخ لمعظم الأشخاص
على الرغم من التحذيرات، يبقى السبانخ غذاء صحيا لمعظم الناس، إذ يعد من أفضل مصادر اللوتين والزياكسانثين، وهما نوعان من الكاروتينات التي تتراكم في شبكية
العين
وتساعد على حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، وقد تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهما من الأسباب الشائعة لفقدان البصر لدى كبار السن.
كما يحتوي كل 100 غرام من السبانخ على حوالي 2.2 غرام من الألياف الغذائية، التي تساعد على الحفاظ على وظيفة الأمعاء الطبيعية، وتمنع الإمساك، وتعزز البكتيريا النافعة في الأمعاء. كما تبطئ الألياف امتصاص الغلوكوز، ما يفيد الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو النوع الثاني من داء
السكري
.
أمراض الجهاز الهضمي
المسالك البولية
وقال الدكتور
السكري
بوليت
العين
الكار
اكسا
تابع
