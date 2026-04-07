كيف يكون السبانخ صحيا وآمنا؟

أفاد الدكتور يفغيني بيلوسوف، أخصائي ، أن حمض الأكساليك الموجود في السبانخ قد يفاقم أمراض الكلى الموجودة، كما أن البروتينات النباتية قد تسبب الحساسية.

وحذر الدكتور بيلوسوف، من أن حمض الأكساليك الموجود في السبانخ قد يرتبط بالكالسيوم في الجسم، مكونا بلورات أكسالات الكالسيوم غير القابلة للذوبان، والتي تشكل أساس معظم حصى الكلى.



بيلوسوف: "ينبغي على الأشخاص المصابين بحصى ، أو فرط أكسالات البول، وأمراض الكلى الأخرى، الحد من استهلاك السبانخ أو تناوله مطبوخا فقط، إذ يقلل الطهي من محتوى حمض الأكساليك بنسبة تتراوح بين 30 و87 بالمئة".



كما حذر من خطر الإصابة بحساسية السبانخ، خاصة لدى الأشخاص ذوي فرط الحساسية للبروتينات النباتية، والتي قد تظهر على شكل حكة وتورم وغثيان، رغم ندرتها.



فوائد السبانخ لمعظم الأشخاص



على الرغم من التحذيرات، يبقى السبانخ غذاء صحيا لمعظم الناس، إذ يعد من أفضل مصادر اللوتين والزياكسانثين، وهما نوعان من الكاروتينات التي تتراكم في شبكية وتساعد على حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، وقد تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهما من الأسباب الشائعة لفقدان البصر لدى كبار السن.



كما يحتوي كل 100 غرام من السبانخ على حوالي 2.2 غرام من الألياف الغذائية، التي تساعد على الحفاظ على وظيفة الأمعاء الطبيعية، وتمنع الإمساك، وتعزز البكتيريا النافعة في الأمعاء. كما تبطئ الألياف امتصاص الغلوكوز، ما يفيد الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو النوع الثاني من داء .