تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
10 أطعمة ومشروبات قد تُضعف مينا الأسنان
Lebanon 24
07-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد لا تبدو بعض الأطعمة والمشروبات اليومية خطرة للوهلة الأولى، إلا أن تأثيرها على مينا الأسنان قد يكون كبيراً مع الوقت، خصوصاً إذا كانت حمضية أو غنية بالسكر، أو إذا جرى تناولها ببطء وعلى فترات طويلة، ما يزيد من تماسها مع الأسنان ويرفع خطر التآكل والتسوس.
وتتصدر عصائر الفاكهة قائمة العناصر الأكثر تأثيراً، ولا سيما الحمضية منها، بسبب انخفاض مستوى الحموضة فيها واحتوائها على حمض الستريك الذي يسحب
المعادن
من
المينا
. كما أن بعض العصائر المعلبة قد تكون أكثر ضرراً نتيجة إضافة أحماض ومواد حافظة تزيد من حموضتها.
كذلك تبرز المشروبات
الغازية
والمياه الفوارة المنكهة، إذ إن كل رشفة منها قد تطلق هجوماً حمضياً يستمر لنحو 20 دقيقة، فيما يضاعف السكر الضرر عبر تغذية البكتيريا المنتجة للأحماض. وحتى الأنواع الخالية من السكر لا تكون آمنة تماماً، لأنها تبقى شديدة الحموضة.
ولا تقل المشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة ضرراً، فهي تحتوي عادة على أحماض وسكر، كما أن الكافيين الموجود في بعضها يقلل إفراز اللعاب، ما يضعف قدرة الفم على مقاومة الأحماض. وينطبق الأمر نفسه على
الكحول
، وبعض أنواع القهوة والشاي عند تناولها بكثرة أو على امتداد اليوم، خصوصاً مع السكر.
أما على صعيد الأطعمة، فتشمل القائمة المخللات والصلصات المعتمدة على الخل، والوجبات الخفيفة السكرية والنشوية، والحلوى، والفواكه المجففة، نظراً إلى قدرتها على الالتصاق بالأسنان لفترات أطول، ما يمنح البكتيريا فرصة إضافية لإنتاج الأحماض التي تضعف المينا. (verywell health)
Advertisement
"فيتش": تبعات الحرب الإيرانية قد تُضعف التوقعات القوية لعام 2026 بالنسبة للبنوك الأوروبية
Lebanon 24
"فيتش": تبعات الحرب الإيرانية قد تُضعف التوقعات القوية لعام 2026 بالنسبة للبنوك الأوروبية
08/04/2026 11:47:31
08/04/2026 11:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يحذرون: "مقرمشات الجبن" قد توازي الحلويات في تسوس الأسنان
Lebanon 24
خبراء يحذرون: “مقرمشات الجبن” قد توازي الحلويات في تسوس الأسنان
08/04/2026 11:47:31
08/04/2026 11:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُضعف النظارات النظر؟
Lebanon 24
هل تُضعف النظارات النظر؟
08/04/2026 11:47:31
08/04/2026 11:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات الطاقة قد تزيد الشعور بالتعب والإرهاق
Lebanon 24
مشروبات الطاقة قد تزيد الشعور بالتعب والإرهاق
08/04/2026 11:47:31
08/04/2026 11:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
دراسة: هكذا تغيّر المواد المهلوسة الدماغ
03:16 | 2026-04-08
Lebanon 24
دراسة: هكذا تغيّر المواد المهلوسة الدماغ
03:16 | 2026-04-08
08/04/2026 03:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج صيني طبيعي لتساقط الشعر يلفت الأنظار علمياً
01:11 | 2026-04-08
Lebanon 24
علاج صيني طبيعي لتساقط الشعر يلفت الأنظار علمياً
01:11 | 2026-04-08
08/04/2026 01:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر زيت الزيتون على الدماغ؟
Lebanon 24
كيف يؤثر زيت الزيتون على الدماغ؟
00:40 | 2026-04-08
08/04/2026 12:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا الأطعمة المُرّة مفيدة؟.. فوائد صحية قد تغيّر نظرتك إليها
23:42 | 2026-04-07
Lebanon 24
لماذا الأطعمة المُرّة مفيدة؟.. فوائد صحية قد تغيّر نظرتك إليها
23:42 | 2026-04-07
07/04/2026 11:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم الأسباب الرئيسية لنقص الطاقة في الجسم
10:53 | 2026-04-07
Lebanon 24
إليكم الأسباب الرئيسية لنقص الطاقة في الجسم
10:53 | 2026-04-07
07/04/2026 10:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
08:21 | 2026-04-07
Lebanon 24
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
08:21 | 2026-04-07
07/04/2026 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
15:59 | 2026-04-07
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
15:59 | 2026-04-07
07/04/2026 03:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
07:24 | 2026-04-07
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
07:24 | 2026-04-07
07/04/2026 07:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
05:58 | 2026-04-07
Lebanon 24
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
05:58 | 2026-04-07
07/04/2026 05:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الإستهداف في عين سعادة... من هو الشخص الذي كان يقود الدراجة الناريّة؟
06:05 | 2026-04-07
Lebanon 24
آخر خبر عن الإستهداف في عين سعادة... من هو الشخص الذي كان يقود الدراجة الناريّة؟
06:05 | 2026-04-07
07/04/2026 06:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
08/04/2026 11:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
08/04/2026 11:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
08/04/2026 11:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24