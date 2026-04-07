10 أطعمة ومشروبات قد تُضعف مينا الأسنان

07-04-2026 | 23:00
قد لا تبدو بعض الأطعمة والمشروبات اليومية خطرة للوهلة الأولى، إلا أن تأثيرها على مينا الأسنان قد يكون كبيراً مع الوقت، خصوصاً إذا كانت حمضية أو غنية بالسكر، أو إذا جرى تناولها ببطء وعلى فترات طويلة، ما يزيد من تماسها مع الأسنان ويرفع خطر التآكل والتسوس.

وتتصدر عصائر الفاكهة قائمة العناصر الأكثر تأثيراً، ولا سيما الحمضية منها، بسبب انخفاض مستوى الحموضة فيها واحتوائها على حمض الستريك الذي يسحب المعادن من المينا. كما أن بعض العصائر المعلبة قد تكون أكثر ضرراً نتيجة إضافة أحماض ومواد حافظة تزيد من حموضتها.
وعاء من رقائق البطاطس

كذلك تبرز المشروبات الغازية والمياه الفوارة المنكهة، إذ إن كل رشفة منها قد تطلق هجوماً حمضياً يستمر لنحو 20 دقيقة، فيما يضاعف السكر الضرر عبر تغذية البكتيريا المنتجة للأحماض. وحتى الأنواع الخالية من السكر لا تكون آمنة تماماً، لأنها تبقى شديدة الحموضة.
وعاء من الفواكه المجففة المشكلة

ولا تقل المشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة ضرراً، فهي تحتوي عادة على أحماض وسكر، كما أن الكافيين الموجود في بعضها يقلل إفراز اللعاب، ما يضعف قدرة الفم على مقاومة الأحماض. وينطبق الأمر نفسه على الكحول، وبعض أنواع القهوة والشاي عند تناولها بكثرة أو على امتداد اليوم، خصوصاً مع السكر.
كؤوس من النبيذ

أما على صعيد الأطعمة، فتشمل القائمة المخللات والصلصات المعتمدة على الخل، والوجبات الخفيفة السكرية والنشوية، والحلوى، والفواكه المجففة، نظراً إلى قدرتها على الالتصاق بالأسنان لفترات أطول، ما يمنح البكتيريا فرصة إضافية لإنتاج الأحماض التي تضعف المينا. (verywell health)
كوبان من القهوة والشاي
مواضيع ذات صلة
"فيتش": تبعات الحرب الإيرانية قد تُضعف التوقعات القوية لعام 2026 بالنسبة للبنوك الأوروبية
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء يحذرون: “مقرمشات الجبن” قد توازي الحلويات في تسوس الأسنان
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تُضعف النظارات النظر؟
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروبات الطاقة قد تزيد الشعور بالتعب والإرهاق
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24

