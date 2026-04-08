علاج صيني طبيعي لتساقط الشعر يلفت الأنظار علمياً

في وقت تتزايد فيه الشكاوى من تساقط الشعر بفعل التوتر والعوامل البيئية، تتجه الأنظار إلى بدائل طبيعية قد توفر نتائج واعدة من دون الآثار الجانبية المرتبطة ببعض العلاجات الشائعة.



وفي هذا الإطار، أعادت دراسة حديثة تسليط الضوء على نبات طبي صيني يعرف باسم "جذر المضلع المتعدد الأزهار"، وهو جذر مجفف استخدم في الطب الصيني التقليدي منذ قرون لعلاج تساقط الشعر والشيب المبكر.



وبحسب الباحثين، لا تقتصر فوائد هذا الجذر على دعم نمو الشعر، بل تمتد أيضا إلى خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مع فوائد محتملة لصحة الدماغ والقلب، إضافة إلى تأثيرات مضادة للسرطان.



واعتمد العلماء في دراستهم على مراجعة سجلات طبية تعود إلى عام 813 ميلادي في عهد أسرة ، في محاولة لفهم كيفية استخدام هذا الجذر عبر التاريخ. وتبين أن الطب الصيني التقليدي يربط صحة الشعر بوظائف الكبد والكلى، ويعتبر أن اختلال التوازن بين "اليين" و"اليانغ" في هذين العضوين ينعكس مباشرة على الشعر.



ويُعتقد أن هذا الجذر يساعد على تقوية الكبد والكلى، وتغذية ، ما يفسر استخدامه لتقوية جذور الشعر والحد من التساقط وتأخير الشيب.



في المقابل، تعتمد العلاجات الأكثر شيوعا اليوم على دواءين رئيسيين هما "فيناسترايد" و"مينوكسيديل"، غير أن استخدامهما قد يرتبط بآثار جانبية مثل الاضطرابات الجنسية، وتغيرات المزاج، وتهيج فروة الرأس، أو نمو الشعر في مناطق غير مرغوب فيها.



أما الجذر الصيني، فيقدم نهجا مختلفا يقوم على تنظيم الهرمونات وتحسين الدموية، مع ما وصفه الباحثون بأنه "ملف أمان أفضل"، فضلا عن دوره المحتمل في دعم تجدد الشعر، وليس فقط إبطاء تساقطه. (روسيا اليوم)

