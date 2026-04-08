فوائد العدس… غذاء صحي للرجيم والقلب والجسم

أكد خبراء التغذية أن العدس يعد من أهم البقوليات التي تقدم فوائد صحية متعددة، إذ يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي والألياف الغذائية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والفولات.



وأشار الخبراء إلى أن تناول العدس بانتظام يساعد في تعزيز صحة القلب من خلال خفض مستويات الضار، كما يساهم في تنظيم سكر ودعم الهضم بسبب محتواه الغني بالألياف. كما يُعتبر العدس خيارًا مثاليًا للنباتيين ولمن يسعون للحفاظ على وزن صحي، إذ يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول مع دعم المتوازن.



وبفضل هذه الخصائص، أصبح العدس جزءًا مهمًا من الوجبات اليومية للعديد من الأشخاص الذين يهتمون بصحتهم العامة ويبحثون عن غذاء مغذي ومفيد.

