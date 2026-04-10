صحة

هذا النظام الغذائي قد يحد من خطر الإصابة بالخرف.. دراسة تكشف

Lebanon 24
10-04-2026 | 04:00
هذا النظام الغذائي قد يحد من خطر الإصابة بالخرف.. دراسة تكشف
تحدثت دراسة علمية حديثة عن ارتباط اتباع نظام غذائي نباتي عالي الجودة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي نباتي غني بالعناصر الصحية، مثل: الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والمكسرات، والبقوليات، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف، حتى لدى من بدأوا هذا النمط الغذائي في مراحل متقدمة من العمر.

في المقابل، أوضحت الدراسة أن الأنظمة النباتية التي تعتمد على أطعمة منخفضة القيمة الغذائية، مثل: السكريات المضافة، والحبوب المكررة، والأطعمة المصنعة، قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض، ما يؤكد أن جودة الغذاء تلعب دورًا أساسيًا في التأثير الصحي. 

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات عشرات الآلاف من المشاركين من خلفيات عرقية مختلفة، تمت متابعتهم على مدار سنوات طويلة، حيث جرى تقييم عاداتهم الغذائية وربطها بمعدلات الإصابة بالخرف. وبيّنت النتائج أن الالتزام بالنظام النباتي عالي الجودة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بنسبة وصلت إلى نحو 12% مقارنة بغير الملتزمين.

كما أظهرت التحليلات أن تحسين جودة النظام الغذائي بمرور الوقت يساهم في تقليل احتمالات الإصابة، بينما يؤدي التراجع نحو خيارات غذائية غير صحية إلى زيادة الخطر. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
6 أعراض اكتئاب في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 13:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كوب حليب يوميا قد يحدّ من خطر السكتة الدماغية
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 13:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حالة صحية شائعة قد ترتبط بزيادة خطر الخرف
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 13:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات كوفيد أو الإنفلونزا الشديدة قد تزيد خطر سرطان الرئة.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 13:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:13 | 2026-04-10
Lebanon24
01:00 | 2026-04-10
Lebanon24
23:00 | 2026-04-09
Lebanon24
15:17 | 2026-04-09
Lebanon24
12:13 | 2026-04-09
Lebanon24
10:50 | 2026-04-09
