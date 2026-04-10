صحة
هذا النظام الغذائي قد يحد من خطر الإصابة بالخرف.. دراسة تكشف
Lebanon 24
10-04-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت دراسة علمية حديثة عن ارتباط اتباع نظام غذائي نباتي عالي الجودة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي نباتي غني بالعناصر الصحية، مثل: الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والمكسرات، والبقوليات، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف، حتى لدى من بدأوا هذا النمط الغذائي في مراحل متقدمة من العمر.
في المقابل، أوضحت الدراسة أن الأنظمة النباتية التي تعتمد على أطعمة منخفضة القيمة الغذائية، مثل: السكريات المضافة، والحبوب المكررة، والأطعمة المصنعة، قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض، ما يؤكد أن جودة الغذاء تلعب دورًا أساسيًا في التأثير الصحي.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات عشرات الآلاف من المشاركين من خلفيات عرقية مختلفة، تمت متابعتهم على مدار سنوات طويلة، حيث جرى تقييم عاداتهم الغذائية وربطها بمعدلات الإصابة بالخرف. وبيّنت النتائج أن الالتزام بالنظام النباتي عالي الجودة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بنسبة وصلت إلى نحو 12% مقارنة بغير الملتزمين.
كما أظهرت التحليلات أن تحسين جودة
النظام الغذائي
بمرور الوقت يساهم في تقليل احتمالات الإصابة، بينما يؤدي التراجع نحو خيارات غذائية غير صحية إلى زيادة الخطر. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
6 أعراض اكتئاب في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف
Lebanon 24
6 أعراض اكتئاب في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف
10/04/2026 13:19:59
10/04/2026 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كوب حليب يوميا قد يحدّ من خطر السكتة الدماغية
Lebanon 24
كوب حليب يوميا قد يحدّ من خطر السكتة الدماغية
10/04/2026 13:19:59
10/04/2026 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة صحية شائعة قد ترتبط بزيادة خطر الخرف
Lebanon 24
حالة صحية شائعة قد ترتبط بزيادة خطر الخرف
10/04/2026 13:19:59
10/04/2026 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات كوفيد أو الإنفلونزا الشديدة قد تزيد خطر سرطان الرئة.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
إصابات كوفيد أو الإنفلونزا الشديدة قد تزيد خطر سرطان الرئة.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
10/04/2026 13:19:59
10/04/2026 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
النظام الغذائي
التزام
السكري
بالمر
الترا
أن جو
فيات
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنجاز طبي نادر.. علاج واحد ينهي معاناة امرأة مع 3 أمراض مناعية ذاتية
Lebanon 24
إنجاز طبي نادر.. علاج واحد ينهي معاناة امرأة مع 3 أمراض مناعية ذاتية
05:13 | 2026-04-10
10/04/2026 05:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعية تقاطع الساقين.. هل تسبب مشكلات صحية؟
Lebanon 24
وضعية تقاطع الساقين.. هل تسبب مشكلات صحية؟
01:00 | 2026-04-10
10/04/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الفيتامينات التي يفتقر لها الجسم في موسم الربيع؟
Lebanon 24
ما هي الفيتامينات التي يفتقر لها الجسم في موسم الربيع؟
23:00 | 2026-04-09
09/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفحص الدوري.. سلاح فعال للكشف المبكر عن السرطان
Lebanon 24
الفحص الدوري.. سلاح فعال للكشف المبكر عن السرطان
15:17 | 2026-04-09
09/04/2026 03:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السمنة عند الأطفال.. عادات يومية تغيّر المستقبل الصحي
Lebanon 24
السمنة عند الأطفال.. عادات يومية تغيّر المستقبل الصحي
12:13 | 2026-04-09
09/04/2026 12:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
13:56 | 2026-04-09
09/04/2026 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
12:10 | 2026-04-09
09/04/2026 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
16:25 | 2026-04-09
09/04/2026 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
08:46 | 2026-04-09
09/04/2026 08:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
03:52 | 2026-04-10
10/04/2026 03:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
05:13 | 2026-04-10
إنجاز طبي نادر.. علاج واحد ينهي معاناة امرأة مع 3 أمراض مناعية ذاتية
01:00 | 2026-04-10
وضعية تقاطع الساقين.. هل تسبب مشكلات صحية؟
23:00 | 2026-04-09
ما هي الفيتامينات التي يفتقر لها الجسم في موسم الربيع؟
15:17 | 2026-04-09
الفحص الدوري.. سلاح فعال للكشف المبكر عن السرطان
12:13 | 2026-04-09
السمنة عند الأطفال.. عادات يومية تغيّر المستقبل الصحي
10:50 | 2026-04-09
المشي حافياً.. أفضل ما يمكنك فعله لقدميك
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
10/04/2026 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
10/04/2026 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
10/04/2026 13:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
