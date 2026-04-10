هذا النظام الغذائي قد يحد من خطر الإصابة بالخرف.. دراسة تكشف

تحدثت دراسة علمية حديثة عن ارتباط اتباع نظام غذائي نباتي عالي الجودة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي نباتي غني بالعناصر الصحية، مثل: الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والمكسرات، والبقوليات، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف، حتى لدى من بدأوا هذا النمط الغذائي في مراحل متقدمة من العمر.



في المقابل، أوضحت الدراسة أن الأنظمة النباتية التي تعتمد على أطعمة منخفضة القيمة الغذائية، مثل: السكريات المضافة، والحبوب المكررة، والأطعمة المصنعة، قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض، ما يؤكد أن جودة الغذاء تلعب دورًا أساسيًا في التأثير الصحي.



واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات عشرات الآلاف من المشاركين من خلفيات عرقية مختلفة، تمت متابعتهم على مدار سنوات طويلة، حيث جرى تقييم عاداتهم الغذائية وربطها بمعدلات الإصابة بالخرف. وبيّنت النتائج أن الالتزام بالنظام النباتي عالي الجودة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بنسبة وصلت إلى نحو 12% مقارنة بغير الملتزمين.



كما أظهرت التحليلات أن تحسين جودة بمرور الوقت يساهم في تقليل احتمالات الإصابة، بينما يؤدي التراجع نحو خيارات غذائية غير صحية إلى زيادة الخطر. (إرم نيوز)

