أفضل الأطعمة لحماية القلب وتعزيز صحته

تعزيز صحة القلب يبدأ من اختيار الطعام المناسب يوميًا. فاتباع نظام غذائي متوازن يساهم في الوقاية من أمراض مثل أمراض القلب ويحسّن وظائف الجسم .



تُعد الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير من أفضل الخيارات، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الشرايين. كما أن الأسماك الدهنية مثل غنية بأحماض أوميغا-3 التي تساعد على خفض مستويات الضار.



ولا يمكن إغفال دور المكسرات، خاصة اللوز والجوز، التي تحتوي على دهون صحية تعزز صحة القلب. كذلك، يُنصح بتناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان، التي تساهم في تنظيم مستوى السكر في وتحسين صحة الأوعية الدموية.



وأخيرًا، فإن التقليل من الملح والسكريات، إلى جانب شرب الماء بانتظام، يشكلان خطوة أساسية للحفاظ على قلب سليم ونمط حياة صحي.

