أهم النصائح الغذائية لتجنب فقر الدم أثناء الحمل

التغذية السليمة خلال الحمل تلعب دورًا أساسيًا في دعم صحة الأم ونمو الجنين بشكل طبيعي. إذ تحتاج الحامل إلى نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات، الفيتامينات، والمعادن الضرورية.



يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والخضروات الورقية للوقاية من فقر ، إضافة إلى الكالسيوم الموجود في الحليب ومشتقاته لدعم نمو عظام الجنين. كما يُعد حمض الفوليك من العناصر المهمة التي تساعد في تقليل خطر حدوث تشوهات خلقية.



كذلك، من المهم الإكثار من شرب الماء، وتناول الفواكه والخضروات الطازجة، مع التقليل من الأطعمة المصنعة والسكريات. فاتباع نظام غذائي صحي يساهم في تقليل المضاعفات مثل فقر الدم وسكري الحمل، ويمنح الأم طاقة أفضل خلال فترة الحمل.

