تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

إليكم فوائد الشاي الأخضر وأضراره

Lebanon 24
12-04-2026 | 08:42
A-
A+
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأضراره
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يشير الخبراء إلى أن تناول الشاي الأخضر يوميا له تأثير إيجابي على الجسم، ولكن هذا التأثير يعتمد بشكل كبير على نمط الحياة والخصائص الفردية.
 
ووفقا للخبراء، الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكينات والبوليفينولات، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات. ولهذا السبب، ارتبط الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما فيها أمراض القلب.
وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر الشاي الأخضر على الدماغ أيضا، حيث يدعم الوظائف الإدراكية، ويحسن التركيز والذاكرة. ويعود ذلك إلى احتوائه على مزيج الكافيين وحمض الثيانين الأميني، اللذين لهما تأثير أخف من تأثير القهوة.
ويشير الخبراء، إلى أن الشاي الأخضر يعزز عملية الأيض باعتدال، خاصة عند دمجه مع النشاط البدني. ولكن مساهمته في إنقاص الوزن تبقى ضئيلة ولا يمكن أن تحل محل النظام الغذائي المتوازن والرياضة.
ومن الفوائد الأخرى المحتملة للبشرة، يقلل الشاي الأخضر بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والالتهابات.
ولكن على الرغم من هذه الفوائد، يحذر العلماء من الإفراط في شرب الشاي الأخضر لأنه قد يسبب أثارا جانبية مثل التأثير على امتصاص بعض العناصر الغذائية وزيادة الحساسية للكافيين. لذلك ينصحون بتناوله باعتدال، ومن دون إضافة السكر.
ويقولون: "تناول الشاي الأخضر بانتظام له فوائده. ولكن هذه الفوائد تعتمد على نمط الحياة العام".
Advertisement
النظام الغذائي

الرياض

التركي

الترك

العلم

حسن ا

رياض

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-04-12
Lebanon24
05:00 | 2026-04-12
Lebanon24
02:00 | 2026-04-12
Lebanon24
23:00 | 2026-04-11
Lebanon24
16:00 | 2026-04-11
Lebanon24
14:00 | 2026-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24