إليكم فوائد الشاي الأخضر وأضراره

يشير الخبراء إلى أن تناول الشاي الأخضر يوميا له تأثير إيجابي على الجسم، ولكن هذا التأثير يعتمد بشكل كبير على نمط الحياة والخصائص الفردية.

ووفقا للخبراء، الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكينات والبوليفينولات، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات. ولهذا السبب، ارتبط الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما فيها أمراض القلب.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر الشاي الأخضر على الدماغ أيضا، حيث يدعم الوظائف الإدراكية، ويحسن التركيز والذاكرة. ويعود ذلك إلى احتوائه على مزيج الكافيين وحمض الثيانين الأميني، اللذين لهما تأثير أخف من تأثير القهوة.

ويشير الخبراء، إلى أن الشاي الأخضر يعزز عملية الأيض باعتدال، خاصة عند دمجه مع النشاط البدني. ولكن مساهمته في إنقاص الوزن تبقى ضئيلة ولا يمكن أن تحل محل المتوازن والرياضة.

ومن الفوائد الأخرى المحتملة للبشرة، يقلل الشاي الأخضر بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والالتهابات.

ولكن على الرغم من هذه الفوائد، يحذر العلماء من الإفراط في شرب الشاي الأخضر لأنه قد يسبب أثارا جانبية مثل التأثير على امتصاص بعض العناصر الغذائية وزيادة الحساسية للكافيين. لذلك ينصحون بتناوله باعتدال، ومن دون إضافة السكر.

ويقولون: "تناول الشاي الأخضر بانتظام له فوائده. ولكن هذه الفوائد تعتمد على نمط الحياة العام".