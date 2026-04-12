صحة
دون تدخل معقد.. تقنية جديدة لفحص شرايين القلب
Lebanon 24
12-04-2026
|
12:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تقدم طبي قد يسهّل تشخيص أمراض القلب، طوّر باحثون تقنية جديدة أقل تدخلاً لتقييم تدفق
الدم
في الشرايين التاجية. وبحسب تقرير في موقع Medical Xpress، أظهرت هذه الطريقة نتائج مماثلة للإجراء التقليدي المستخدم حاليًا، مع إمكانية تطبيقها بسهولة أكبر في الممارسة اليومية.
وتعتمد الطريقة التقليدية، المعروفة بقياس الاحتياطي التدفقي (FFR)، على إدخال قسطرة داخل الشريان وقياس الضغط وتدفق الدم بعد إعطاء أدوية خاصة. ورغم فعاليتها، فإن استخدامها محدود بسبب تعقيدها وتكلفتها واحتمال حدوث مضاعفات.
وفي المقابل، تستخدم التقنية الجديدة، المعروفة باسم vFFR، تحليلًا حاسوبيًا لصور الأشعة ثلاثية الأبعاد للقلب، ما يسمح بتقدير مدى تضيق الشرايين دون الحاجة إلى إدخال أدوات داخل الجسم أو استخدام أدوية إضافية.
وشملت الدراسة 2235 مريضاً في سبع دول أوروبية، بمتوسط عمر 67 عاماً، حيث قورنت الطريقتان من حيث النتائج خلال عام واحد. وأظهرت البيانات أن نحو 7.5% من المرضى في كلتا المجموعتين تعرضوا لمضاعفات رئيسية مثل الوفاة أو النوبات القلبية أو الحاجة لإجراءات إضافية، ما يشير إلى تقارب الأداء بين الطريقتين.
كما سجلت التقنية الجديدة معدل فشل مرتبط بالأوعية بنسبة 4%، مقارنة بـ4.6% في الطريقة التقليدية، وهو فارق طفيف يدعم فعاليتها.
آفاق
أوسع للتشخيص
ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تسهم في توسيع استخدام تقييم تدفق الدم لدى المرضى، خاصة أن الإجراءات الأقل تدخلاً تكون غالبًا أكثر قبولًا وأسهل في التطبيق.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، يشير الباحثون إلى بعض القيود، منها أن الدراسة لم تكن "مُعماة"، إضافة إلى أن نسبة محدودة فقط من المشاركين كانت تعاني من نوبات قلبية حادة، ما يستدعي مزيدًا من الدراسات.
وفي سياق متصل، قد تمهد هذه التقنية لتقليل الحاجة إلى الإجراءات المعقدة، لكنها لا تلغي دور الطرق التقليدية، بل تقدم خيارًا إضافيًا يعتمد على حالة المريض والتقييم الطبي.
تقنية روسية جديدة لإنتاج الأكسجين داخل المحطة الفضائية الدولية
الروبوتات الصينية تدخل العالم بدفع أميركي وتقنية متقدمة
أهمية النظام الغذائي لصحة القلب والشرايين
عودة تقنية Touch ID في زر جانبي بهاتف أبل الجديد
أوروبي
المري
بيت أ
كاني
روبي
تاجي
آفاق
مارس
تابع
مشروبات ساخنة ترطب الجسم مثل الماء تمامًا.. تعرفوا على ابرزها
بديل طبيعي للفلورايد يحمي أسنانك من التسوس.. ما هو؟
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأضراره
المشي 3 أيام أسبوعياً.. هل هو كافٍ؟
هل اضطراب النوم أهم من زيادة الوزن في مخاطر السكري؟ العلماء يجيبون
