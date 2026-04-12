تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

هل اضطراب النوم أهم من زيادة الوزن في مخاطر السكري؟ العلماء يجيبون

Lebanon 24
12-04-2026 | 02:00
A-
A+
هل اضطراب النوم أهم من زيادة الوزن في مخاطر السكري؟ العلماء يجيبون
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تكشف دراسة جديدة أن تأثير الاكتئاب لا يقتصر على الصحة النفسية، بل قد يمتد إلى الجسم في وقت مبكر حتى قبل ظهور علامات مرضية واضحة.

ويشير تقرير نشرته جامعة سيدني إلى أن اضطراب النوم، وليس زيادة الوزن، يُعد العامل الأقوى الذي يربط بين الاكتئاب في الشباب وخطر الإصابة بمشكلات أيضية مثل مقاومة الأنسولين لاحقًا.

وتوضح البيانات أن الدراسة تابعت أكثر من 1700 شاب على مدى عقد كامل، حيث أظهرت النتائج أن من عانوا من الاكتئاب في بداية العشرينات كانوا أكثر عرضة لتطور اضطرابات في النوم، وهو ما ارتبط لاحقًا بارتفاع خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.
علامات مبكرة غير مرئية
وأفادت الدراسة أن هذه التغيرات قد تبدأ بصمت، دون أعراض جسدية واضحة، حتى لدى أشخاص لا يعانون من زيادة الوزن أو أمراض مزمنة.

كما أظهرت النتائج أن التركيز التقليدي على الوزن كعامل رئيسي قد يغفل جزءاً مهماً من الصورة، إذ إن اضطراب إيقاع النوم والاستيقاظ يلعب دورًا محوريًا في التأثير على تنظيم السكر في الدم.

ويفسر الباحثون ذلك بارتباط النوم غير المنتظم بزيادة هرمونات التوتر والالتهابات، ما يؤثر تدريجيًا على وظائف الجسم الحيوية.
كما يشيرون إلى أن تحسين عادات النوم، مثل الاستيقاظ في وقت ثابت والتعرض للضوء الطبيعي، قد يكون له تأثير إيجابي مزدوج على الصحة النفسية والجسدية.

ورغم هذه النتائج، تبقى العلاقة ارتباطية، إذ إن الاكتئاب واضطراب النوم يرتبطان بزيادة المخاطر الصحية، لكنهما ليسا السبب الوحيد، حيث تلعب عوامل أخرى مثل نمط الحياة والوراثة دورًا مهمًا.

وفي النهاية، تسلط الدراسة الضوء على أهمية التدخل المبكر في الصحة النفسية، ليس فقط لتحسين الحالة المزاجية، بل أيضًا للوقاية من أمراض مزمنة قد تظهر بعد سنوات.
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24