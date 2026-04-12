مشروبات ساخنة ترطب الجسم مثل الماء تمامًا.. تعرفوا على ابرزها

لا يقتصر الترطيب على شرب الماء فقط، إذ تشير أبحاث حديثة إلى أن بعض المشروبات الساخنة يمكن أن تؤدي الدور نفسه بكفاءة مماثلة، إذا تم استهلاكها باعتدال.



في هذا السياق، يشير تقرير في موقع “Verywell Health” إلى أن مشروبات مثل الشاي والقهوة والحليب تساهم في ترطيب الجسم بفضل محتواها العالي من الماء، دون أن تسبب فقدانًا إضافيًا للسوائل كما يُعتقد.



وتوضح البيانات أن الشاي، سواء الأسود أو الأخضر، يوفر ترطيبًا مشابهًا للماء، إذ لم تُظهر الدراسات فروقًا واضحة في توازن السوائل بين من يشربونه ومن يكتفي بالماء.

كما أن شاي الأعشاب، الخالي من الكافيين، يُعد خيارًا مناسبًا، حيث يتصرف في الجسم بطريقة قريبة من الماء، خاصة بعد حالات الجفاف الخفيف.



القهوة والحليب ضمن المعادلة

وتشير الدراسات إلى أن القهوة، رغم احتوائها على الكافيين، لا تؤدي إلى الجفاف عند تناولها بكميات معتدلة، بل تساهم في الترطيب بشكل طبيعي لدى الأشخاص المعتادين عليها.

أما الحليب، فيتميز بقدرة أعلى على الاحتفاظ بالسوائل داخل الجسم، بفضل احتوائه على إلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم، ما يجعله خيارًا فعالًا لدعم الترطيب لفترة أطول مقارنة بالماء.



وتشير الأبحاث أيضا إلى أن تأثير الكافيين في زيادة إدرار البول يظهر فقط عند استهلاك كميات كبيرة، تتجاوز نحو 400 ملغ يوميًا، بينما لا يؤثر الاستهلاك المعتدل على توازن السوائل.



ورغم هذه النتائج، يظل الماء الخيار الأساسي للترطيب، مع إمكانية دمج هذه المشروبات ضمن لتحقيق توازن أفضل. بينما توفر المشروبات الساخنة بدائل مريحة ومتنوعة لدعم الترطيب، شرط تجنب إضافة السكر أو المكونات عالية السعرات التي قد تقلل من فوائدها الصحية.