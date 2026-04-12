تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
صحة
مشروبات ساخنة ترطب الجسم مثل الماء تمامًا.. تعرفوا على ابرزها
Lebanon 24
12-04-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يقتصر الترطيب على شرب الماء فقط، إذ تشير أبحاث حديثة إلى أن بعض المشروبات الساخنة يمكن أن تؤدي الدور نفسه بكفاءة مماثلة، إذا تم استهلاكها باعتدال.
في هذا السياق، يشير تقرير في موقع “Verywell Health” إلى أن مشروبات مثل الشاي والقهوة والحليب تساهم في ترطيب الجسم بفضل محتواها العالي من الماء، دون أن تسبب فقدانًا إضافيًا للسوائل كما يُعتقد.
وتوضح البيانات أن الشاي، سواء الأسود أو الأخضر، يوفر ترطيبًا مشابهًا للماء، إذ لم تُظهر الدراسات فروقًا واضحة في توازن السوائل بين من يشربونه ومن يكتفي بالماء.
كما أن شاي الأعشاب، الخالي من الكافيين، يُعد خيارًا مناسبًا، حيث يتصرف في الجسم بطريقة قريبة من الماء، خاصة بعد حالات الجفاف الخفيف.
القهوة والحليب ضمن المعادلة
وتشير الدراسات إلى أن القهوة، رغم احتوائها على الكافيين، لا تؤدي إلى الجفاف عند تناولها بكميات معتدلة، بل تساهم في الترطيب بشكل طبيعي لدى الأشخاص المعتادين عليها.
أما الحليب، فيتميز بقدرة أعلى على الاحتفاظ بالسوائل داخل الجسم، بفضل احتوائه على إلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم، ما يجعله خيارًا فعالًا لدعم الترطيب لفترة أطول مقارنة بالماء.
وتشير الأبحاث أيضا إلى أن تأثير الكافيين في زيادة إدرار البول يظهر فقط عند استهلاك كميات كبيرة، تتجاوز نحو 400 ملغ يوميًا، بينما لا يؤثر الاستهلاك المعتدل على توازن السوائل.
ورغم هذه النتائج، يظل الماء الخيار الأساسي للترطيب، مع إمكانية دمج هذه المشروبات ضمن
الروتين اليومي
لتحقيق توازن أفضل. بينما توفر المشروبات الساخنة بدائل مريحة ومتنوعة لدعم الترطيب، شرط تجنب إضافة السكر أو المكونات عالية السعرات التي قد تقلل من فوائدها الصحية.
مشروبات تدعم الجسم في مكافحة الالتهابات.. تعرفوا على ابرزها
دون تدخل معقد.. تقنية جديدة لفحص شرايين القلب
الأكثر قراءة
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24