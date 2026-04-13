تحذير للرجال.. أطعمة شائعة الاستهلاك قد تضر بصحة البروستات

وجدت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة الفائقة المعالجة قد يزيد من خطر إصابة الرجال بتضخم البروستات الحميد.

ويرتبط هذا النوع من الغذاء، الذي يتميز بارتفاع نسب السكريات والدهون والملح، بعدد من المشكلات الصحية، من بينها أمراض القلب والسرطان، وفق دراسات سابقة.



وفي الدراسة، قارن الباحثون لنحو 77951 رجلا تزيد أعمارهم عن 45 عاما على مدى عشر سنوات، وشُخّص 7387 منهم بتضخم البروستات الحميد.



وأظهرت النتائج أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بنسبة 10% ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بتضخم البروستات الحميد بنسبة 4%.



وفي المقابل، وجد الباحثون أن زيادة استهلاك الأطعمة النباتية غير المصنعة بنسبة 10% ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 9%.

وأوضح الباحثون من في شنتشن بالصين ومراكز أخرى، أن هذه أول دراسة تربط بشكل مباشر بين الأطعمة فائقة المعالجة وخطر الإصابة بتضخم البروستات الحميد، مشيرين إلى أن هذه الأطعمة قد تؤثر سلبا في صحة البروستات.



وأشاروا إلى أن ارتفاع نسبة الأطعمة فائقة المعالجة في النظام الغذائي قد يعزز الالتهابات المزمنة ومقاومة الإنسولين، ما قد يساهم في تضخم البروستات، إضافة إلى احتمال وجود تأثيرات ناتجة عن اضطرابات التمثيل الغذائي.



وبيّنوا أن هذه الأطعمة تحتوي على نسب عالية من الدهون والسكريات والصوديوم، لكنها تفتقر إلى الألياف والفيتامينات والمركبات الحيوية المفيدة، ما قد يؤدي إلى اختلالات في التمثيل الغذائي. (روسيا اليوم)