جمالكِ في خطر.. كيف يدمر السهر نضارة بشرتكِ ويُسرّع الشيخوخة؟

يؤثر السهر بشكل عميق على صحة البشرة، إذ يعرقل عملية تجدد الخلايا وإصلاحها التي تحدث طبيعيًا خلال الليل، مما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين، وشحوب الوجه وفقدان نضارته. كما يتسبب الحرمان من النوم في رفع مستويات التوتر، ما يؤدي لظهور الحبوب، ويُضعف إنتاج الكولاجين، الأمر الذي يسرع من ظهور التجاعيد والجفاف.



وللحد من هذه الآثار، يُنصح بتنظيف البشرة جيدًا قبل النوم، واستخدام الكريمات المرطبة ومستحضرات العناية بمحيط ، مع الإكثار من شرب الماء ومحاولة تعويض ساعات النوم الفائتة للحفاظ على حيوية الجلد.

