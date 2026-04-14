تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!

برز كخيار غذائي غني بالفوائد، رغم قلة تسليط الضوء عليه مقارنة بمكونات أكثر شهرة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة بوست، فإن التوت الأسود يتميز بتركيبة غذائية متكاملة تدعم الصحة العامة، إذ يرتبط بمجموعة واسعة من الفوائد، تشمل تعزيز المناعة، وتحسين الهضم، والمساهمة في الوقاية من بعض الأمراض.

ويُعدّ التوت الأسود مصدراً مهماً لفيتامين «سي»، الذي يلعب دوراً أساسياً في تقوية الجهاز المناعي، وتسريع التئام الجروح، وتعزيز إنتاج الكولاجين، إضافة إلى خصائصه كمضاد للأكسدة. كما يحتوي على فيتامين «ك» الضروري لصحة العظام وتخثّر ، إلى جانب معدن المنغنيز الذي يدعم وظائف الجسم المختلفة.

وفي جانب التغذية، يوفّر كوب واحد من التوت الأسود نحو 8 غرامات من الألياف الغذائية، ما يجعله خياراً مهماً لدعم صحة الجهاز الهضمي، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة القلب.

كما تشير دراسات إلى أن التوت الأسود غني بمضادات الأكسدة التي قد تسهم في حماية الدماغ من التدهور المعرفي، فضلاً عن احتوائه على مركبات تساعد في الحفاظ على صحة الفم ومكافحة البكتيريا.

وفي سياق متصل، لفتت أبحاث أولية إلى أن مركبات البوليفينول الموجودة فيه قد تلعب دوراً في الحد من نمو بعض الخلايا السرطانية، ما يعزز من أهميته ضمن نظام غذائي متوازن.

ورغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات، يرى خبراء أن إدراج التوت الأسود في اليومي قد يشكّل خطوة داعمة لصحة الجسم والوقاية من عدد من الأمراض.