|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
صحة

هل يكون توقيت الوجبات المفتاح السحري للحفاظ على الوزن؟

Lebanon 24
15-04-2026 | 01:04
هل يكون توقيت الوجبات المفتاح السحري للحفاظ على الوزن؟
هل يكون توقيت الوجبات المفتاح السحري للحفاظ على الوزن؟ photos 0
تشير دراسة حديثة إلى أن الحفاظ على وزن صحي لا يعتمد فقط على نوعية الطعام، بل أيضًا على توقيت تناوله، في اتجاه علمي متزايد يربط بين التغذية والساعة البيولوجية للجسم.

وفي هذا السياق، يشير تقرير صادر عن معهد برشلونة للصحة العالمية إلى أن تناول وجبة الإفطار مبكرًا، مع إطالة فترة الصيام الليلي، يرتبطان بانخفاض مؤشر كتلة الجسم على المدى الطويل.

وتوضح البيانات أن الدراسة شملت أكثر من 7 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عامًا، مع متابعة لاحقة لآلاف المشاركين بعد خمس سنوات، ما سمح برصد أنماط الوزن وعلاقتها بتوقيت الأكل.
وتشير الدراسة إلى أن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يتماشى بشكل أفضل مع إيقاع الجسم الداخلي، ما قد يحسن حرق السعرات وتنظيم الشهية، مقارنة بتأخير الوجبات إلى ساعات متأخرة.

كما أظهرت النتائج أن إطالة فترة الصيام خلال الليل، خاصة عند الجمع بين عشاء مبكر وإفطار مبكر، قد يساعد في الحفاظ على وزن أقل بمرور الوقت.
وفي المقابل، لم يظهر نمط الصيام الذي يعتمد على تخطي وجبة الإفطار نفس الفائدة، بل ارتبط في بعض الحالات بعادات أقل صحية، مثل التدخين وقلة النشاط البدني.

ويوضح الباحثون أن هذه النتائج تندرج ضمن مجال “التغذية الزمنية”، الذي يركز على توقيت الأكل إلى جانب مكوناته، باعتباره عاملًا مؤثرًا في الصحة العامة.
وفي النهاية، توضح هذه النتائج أن تعديل توقيت الأكل قد يكون خطوة بسيطة لكنها فعالة لدعم التحكم في الوزن، ضمن نمط حياة متوازن.
