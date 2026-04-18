كيف يحصل النباتيون على البروتين الكافي؟

18-04-2026 | 01:33
كيف يحصل النباتيون على البروتين الكافي؟
مع انتشار الأنظمة النباتية، يبرز تحدٍ شائع يتمثل في الحصول على ما يكفي من البروتين دون رفع استهلاك الكربوهيدرات. وبحسب تقرير في موقع “Verywell Health”، فإن الحل لا يعتمد على تقليل الأطعمة، بل على إعادة ترتيب مكوناتها داخل الوجبة.

وتشير الأبحاث إلى أن كثيرًا من المصادر النباتية التقليدية للبروتين، مثل العدس والفاصوليا، تحتوي على نسب مرتفعة من الكربوهيدرات، ما قد يربك من يسعون إلى تقليلها. وفي المقابل، توفر بعض الأطعمة النباتية توازنًا أفضل، خاصة تلك المعتمدة على الصويا مثل التوفو والتمبيه، والتي تمنح بروتينًا مرتفعًا مع كربوهيدرات أقل نسبيًا.

كما تبرز المكسرات والبذور كخيار داعم، إذ تضيف كمية جيدة من البروتين إلى جانب الدهون الصحية، ما يساعد على تحسين الإحساس بالشبع دون رفع الحمل الكربوهيدراتي بشكل كبير.
إعادة بناء الوجبة
ويوصي الخبراء بأن يبدأ تكوين الوجبة من مصدر بروتين منخفض الكربوهيدرات، مثل التوفو أو السيتان، ثم تُضاف البقوليات أو الحبوب بكميات مدروسة، بدل الاعتماد عليها كمصدر رئيسي. وهذا النهج يسمح برفع كثافة البروتين دون مضاعفة الكربوهيدرات.

كما يمكن استخدام الحبوب الغنية نسبيًا بالبروتين، مثل الكينوا، لكن باعتبارها جزءًا من الحصة الكربوهيدراتية، وليس كمصدر بروتين أساسي.
ورغم التركيز على تقليلها، يؤكد المختصون أن الكربوهيدرات عنصر ضروري لإمداد الجسم بالطاقة، خاصة عند اختيار الأنواع الكاملة الغنية بالألياف، التي تساعد على استقرار سكر الدم وتحسين الهضم.

وفي الخلاصة، لا يتطلب تحقيق التوازن في النظام النباتي حذف مكونات، بل فهم خصائص كل عنصر، واستخدامه ضمن سياق متكامل، حيث يمكن للبروتين أن يكون كافيًا دون الإفراط في الكربوهيدرات.
مواضيع ذات صلة
أفضل وقت لتناول لوح البروتين للحصول على الطاقة والتعافي
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
كم تحتاجين من البروتين يوميًا؟
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الكينوا أفضل من الأرز البني للبروتين والألياف؟
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة طبيعية تتفوق على البروتين في دعم العضلات.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-04-18
Lebanon24
03:00 | 2026-04-18
Lebanon24
23:00 | 2026-04-17
Lebanon24
15:28 | 2026-04-17
Lebanon24
13:26 | 2026-04-17
Lebanon24
09:12 | 2026-04-17
