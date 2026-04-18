كيف يحصل النباتيون على البروتين الكافي؟

مع انتشار الأنظمة النباتية، يبرز تحدٍ شائع يتمثل في الحصول على ما يكفي من البروتين دون رفع استهلاك الكربوهيدرات. وبحسب تقرير في موقع “Verywell Health”، فإن الحل لا يعتمد على تقليل الأطعمة، بل على إعادة ترتيب مكوناتها داخل الوجبة.



وتشير الأبحاث إلى أن كثيرًا من المصادر النباتية التقليدية للبروتين، مثل العدس والفاصوليا، تحتوي على نسب مرتفعة من الكربوهيدرات، ما قد يربك من يسعون إلى تقليلها. وفي المقابل، توفر بعض الأطعمة النباتية توازنًا أفضل، خاصة تلك المعتمدة على الصويا مثل التوفو والتمبيه، والتي تمنح بروتينًا مرتفعًا مع كربوهيدرات أقل نسبيًا.



كما تبرز المكسرات والبذور كخيار داعم، إذ تضيف كمية جيدة من البروتين إلى جانب الدهون الصحية، ما يساعد على تحسين الإحساس بالشبع دون رفع الحمل الكربوهيدراتي بشكل كبير.

إعادة بناء الوجبة

ويوصي الخبراء بأن يبدأ تكوين الوجبة من مصدر بروتين منخفض الكربوهيدرات، مثل التوفو أو السيتان، ثم تُضاف البقوليات أو الحبوب بكميات مدروسة، بدل الاعتماد عليها كمصدر رئيسي. وهذا النهج يسمح برفع كثافة البروتين دون مضاعفة الكربوهيدرات.



كما يمكن استخدام الحبوب الغنية نسبيًا بالبروتين، مثل الكينوا، لكن باعتبارها جزءًا من الحصة الكربوهيدراتية، وليس كمصدر بروتين أساسي.

ورغم التركيز على تقليلها، يؤكد المختصون أن الكربوهيدرات عنصر ضروري لإمداد الجسم بالطاقة، خاصة عند اختيار الأنواع الكاملة الغنية بالألياف، التي تساعد على استقرار سكر وتحسين الهضم.



وفي الخلاصة، لا يتطلب تحقيق التوازن في النظام النباتي حذف مكونات، بل فهم خصائص كل عنصر، واستخدامه ضمن سياق متكامل، حيث يمكن للبروتين أن يكون كافيًا دون الإفراط في الكربوهيدرات.